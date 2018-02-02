Пятница, 2 февраля 2018

Власти Великобритании намерены начать борьбу с незаконными активами россиян, проживающих в стране. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес, сообщает The Times.

По словам Уоллеса, “вся мощь правительства” обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище. “Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь”, – предупредил министр.

На этой неделе вступил в силу новый документ – “Ордер на состояние необъясненного происхождения” (Unexplained wealth order (UWO). Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц, в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тысяч фунтов стерлингов.

“Запросы UWO могут применяться против всех, начиная от местного драгдилера до зарубежного олигарха или международного преступника, – сказал Уоллес. – Я надавил на правоохранителей, чтобы поскорее начать использовать такие запросы, потому что слишком многие меры, принятые​ депутатами, в действительности не работают”.

В частности, Уоллес упомянул операцию по отмыванию российских денег в Восточной Европе, получившую название “Ландромат” (The Global Laundromat, “Всемирная прачечная”). В марте прошлого года стало известно, что во исполнение решений молдавского суда из России было нелегально выведено 22 миллиарда долларов.

Тогда же The Guardian сообщила, что в эту операцию были вовлечены крупнейшие банки Великобритании. Через 17 крупнейших британских банков, включая Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, в рамках этой аферы прошли почти 740 миллионов долларов. Более половины этой суммы пришлось на банк HSBC.