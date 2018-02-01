Четверг, 1 февраля 2018

В Белоруссии судья Минского городского суда Игорь Любовицкий приговорил авторов российского прокремлевского информагентства Regnum Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года, сообщается на сайте агентства.

Всех троих суд признал виновными по части 1 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание межнациональной вражды) за публикации в Regnum.

Согласно статье 77 УК Белоруссии, по истечении времени отсрочки суд может освободить осужденных от наказания, продлить срок отсрочки или направить их в колонию.

В начале декабря 2016 года стало известно, что в Белоруссии арестовали Алимкина, Павловца и Шиптенко. Поводом к возбуждению дела стали статьи, публиковавшиеся под псевдонимами как в Regnum, так и в Ленте.Ру и на сайте EADaily. В частности, Павловцу вменялись публикации в Ленте.Ру об отношении официального Минска к аннексии Крыма, возможных преемниках президента Александра Лукашенко и активизации националистов в Белоруссии, а Алимкину – такие статьи в Regnum, как “Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта” и “Необандеровцы Украины и неонацисты “Советской Белоруссии”: близнецы-братья”.

10 декабря 2016 года министр информации Белоруссии Лилия Ананич призвала российские власти принять меры против некоторых СМИ, публикации которых ставят под сомнение суверенитет ее страны. “Подобные публикации вредят и Белоруссии, и России”, – заметила чиновница.

В марте 2017 года шеф-редактор аналитической редакции Regnum, белорусский гражданин Юрий Баранчик был задержан по запросу Следственного комитета Белоруссии. Отмечалось, что именно он привлек к сотрудничеству с агентством Алимкина, Павловца и Шиптенко. Однако российский суд отказался его арестовать и экстрадировать в Белоруссию. Баранчик остался в России, белорусские следователи предъявили ему обвинение заочно.