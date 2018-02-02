Пятница, 2 февраля 2018

Болотный узник Максим Панфилов вышел из астраханской областной психбольницы, где проходил принудительное лечение, и находится дома, сообщает “ОВД-Инфо”. Он должен будет наблюдаться у психиатра по месту жительства.

Таким образом, в местах лишения свободы больше не осталось осужденных по Болотному делу.

22 января судья Кировского райсуда Астрахани Ольга Иванова постановила освободить 32-летнего Панфилова из психбольницы, назначив ему амбулаторное лечение. Прокуратура не стала оспаривать решение судьи, и спустя 10 дней оно вступило в силу.

Решение судья Иванова приняла по рекомендации самих психиатров, вынесенной 15 января по итогам медосвидетельствования Панфилова. Лица, помещенные на принудительное лечение, проходят такие освидетельствования раз в полгода, после чего медики обращаются в суд с ходатайствами о продлении пациентам стационарного лечения или переводе их на лечение амбулаторное. В середине января истекли первые полгода пребывания политзека в стационаре.

Слушания проходили в закрытом режиме. Адвокат Мария Куракина на заседании указала, что синдром Туретта, которым страдает Панфилов, не мешает ему вести нормальный образ жизни и работать. В действительности синдром Туретта является неврологическим, а не психическим заболеванием. В свою очередь, психиатры на слушаниях заявили, что за полгода пребывания Панфилова в стационаре его состояние значительно улучшилось.

Панфилов сочувствовал левым силам. Он специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Тогда он был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, Панфилов, по словам его матери Марины Данилкиной, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля 2016 года астраханца задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован. Ему вменили стандартные для Болотного дела часть 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Как утверждалось, на Болотной площади Панфилов сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль. Между тем адвокат Сергей Панченко, вместе с Куракиной защищавший политзека, отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

Сам Панфилов ни на следствии, ни позже, в процессе, вину не признал. “Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были”, – подчеркнул он на суде.

В заключении Панфилов месяцами не получал необходимого лечения от своей болезни, и его состояние серьезно ухудшилось. Между тем стационарная психэкспертиза, проведенная в Центре им. Сербского, объявила политзека невменяемым. На этом основании СКР потребовал освободить Панфилова от наказания и отправить его на принудлечение в психбольницу.

Именно такое решение и вынесла 29 марта 2017 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Аверченко. 22 июня Мосгорсуд оставил это постановление в силе.