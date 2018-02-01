Четверг, 1 февраля 2018

Писатели, издатели, критики и педагоги обратились с открытым письмом к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, заявившей о некоем списке “неприличных” произведений современной детской литературы. Документ опубликовала критик Ксения Молдавская.

В четверг на всероссийской видеоконференции “Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности библиотек” Кузнецова рассказала о 16 книгах, “которые ни в коем случае нельзя рекомендовать детям”. Авторы письма обратили внимание на схожесть представленной омбудсменом подборки с составленным неизвестными пользователями интернета списком “16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно”. Текст опубликован на многих сайтах и страницах в соцсетях.

Как отмечается в письме, строки “Хочешь, я тебе Антошка, нос засыплю порошком” взяты из из стихотворения Сергея Михалкова “Грипп”. Стихотворение Бориса Шварца “Веселая трава” “очень веселит современных читателей: ведь за последние лет двадцать это словосочетание воспринимается не иначе как эвфемизм наркотического растения”, однако книга впервые была опубликована в 1975 году, и тогда “о таком значении никто даже и не думал”.

“Нельзя считать, что если записанный исследователями текст “Бычок-дристунок” – сказка, то предназначен он для детей. И книгу Савелия Низовского и Давида Плаксина “Как царь ушел в девочки” нельзя рассматривать в отрыве от литературного контекста – от традиции литературы абсурда, от творческой атмосферы ленинградского андеграунда 1990-х”, – подчеркивают авторы письма.

Говоря об упомянутом Кузнецовой в числе “неприличных” произведении Светланы Лавровой “Куда скачет петушиная лошадь”, авторы письма отметили, что вынесенное в название существо – это персонаж фольклора народа коми, “дух хаоса, разрухи, экологической катастрофы”. При этом книга Лавровой в 2013 году победила на всероссийском конкурсе на лучшее произведение для подростков “Книгуру”, а в 2014 году стала “Книгой года” в номинации детской литературы.

Кроме того, в письме говорится, что многие упомянутые в списке произведения, в частности, стихотворение Игоря Иртеньева 1991 года, уже нельзя считать современными.

По мнению авторов письма, в своем выступлении Кузнецова оценила детскую литературу “по-взрослому прямолинейно”, добавила ей “смыслов, детству не свойственных, маргинальных”. “Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из ваших референтов, и не отражает вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней”, – говорится в документе.Его авторы пригласили Кузнецову к диалогу.

Письмо, в числе прочих, подписали писатели Маша Трауб, Мария Ботева, Дина Сабитова, Елена Соковенина, Владимир Березин, критики Галина Юзефович, лизавета Биргер, профессор НИУ ВШЭ Олег Лекманов, директор Института книги Александр Гаврилов, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин.

Анна Кузнецова заяняла должность уполномоченного по правам ребенка в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. В 2010 году она создала фонд по поддержке семьи, материнства и детства “Покров”, а в 2015 году – Ассоциацию организаций в защиту семьи. В 2016 году ее “Покров” стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО. Кузнецова – жена священника, мать шестерых детей