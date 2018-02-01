Четверг, 1 февраля 2018

Приволжский окружной военный суд (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда приговорил к 17 годам колонии строгого режима Ильшата Батталова, сообщает “Татар-информ”. Он признан виновным по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации).

По версии следствия, с 2014 года Батталов был членом казанской ячейки “Хизб ут-тахрир”, а в 2015 году получил статус мушлифа – лидера. Он посещал специальные встречи, на которых другими лидерами проводились занятия по обучению навыкам вербовки. Как утверждает следствие, Батталов привлекал новых членов, общаясь с прихожанами одной из мечетей города.

“Также подсудимый предоставлял свою квартиру для проведения тайных собраний, которые проходили не менее двух раз в неделю. В общей сложности лично он провел 52 таких собрания. На них также вовлекались в организацию новые члены, проводилось обучение по запрещенным книгам и обсуждалась политическая обстановка в стране. В суде были представлены аудиозаписи с тайных встреч. Согласно экспертизе, голоса на ней обсуждали идеи террористической группы и причисляли себя к ней, а свидетели опознали на ней голос подсудимого”, – говорится в сообщении.

Вину Батталов не признал, но свою принадлежность к “Хизб ут-тахрир” не отрицает, считая, что организацию неправильно признали незаконной. Также подсудимый заявлял суду, что он лишь занимался просветительской деятельностью и толкованием ислама. Суд признал его полностью вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

Гособвинение попросило у суда для Батталова 19 лет.

В марте 2016 года Батталов был задержан во время масштабной спецоперации ФСБ. Она проходила В Казани, Набережных Челнах и в Альметьевске. Обыски прошли в общей сложности по 21 адресу. Всего было задержано 17 человек и возбуждены 10 уголовных дел. Известны имена четверых задержанных вместе с Батталовым. Это Марат Диндаров, Рамиль Гатауллин, Ибрагим Шавкатов и Амир Хакимуллин.

28 декабря суд приговорил 39-летнего Диндарова и 23-летнего Шавкатова к соответственно к семи и шести годам колонии общего режима по части 2 статьи 205.5. 26 января Хакимуллин получил 17 лет колонии строго режима по части 1 и 2 этой статьи.

За годы правления Владимира Путина в Татарии был сфабрикован целый ряд дел “Хизб ут-тахрир”. 8 декабря по такому делу суд приговорил восьмерых мусульман к срокам от 16 лет до 19 лет и двух месяцев. Все они признаны виновными по статьям об организации деятельности террористической и экстремистской организации, некоторым вменили финансирование терроризма. Фигуранты дела находились в СИЗО с октября 2014 года. Правозащитный центр “Мемориал” признал их политзаключенными.