Пятница, 2 февраля 2018

В Москве полицейские задержали участника “Забастовки избирателей”. Его подозревают в повреждении камеры британского прокремлевского видеоблогера Грэма Филлипса, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

“В полицию обратился независимый журналист, гражданин иностранного государства, который сообщил, что 28 января на Пушкинской площади у него произошел конфликт с неизвестным, во время которого злоумышленник повредил его видеокамеру, причинив ущерб в размере 27 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), – говорится в сообщении. – В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, столичными полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Он доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий”.

“Российская полиция выполняет свою работу, и я просто поддерживаю работу закона, как любой нормальный человек”, – прокомментировал сообщение сам Филлипс. По словам блогера, его читатели уже собрали деньги на новую камеру. “Так что любая сумма компенсации, которые будут, я дам 100% на гуманитарной организации, которая поддерживает Донбасс”, – написал Филлипс (орфография сохранена. – Ред.).

На видеозаписи инцидента, опубликованной Филлипсом, видно, что 28 января он стоял среди протестующих на Пушкинской площади и вступил с ними в перепалку. Он называл собравшихся “кучей предателей и идиотов”, на что ему ответили криками “Позор!”. Затем Филлипс стал кричать: “Комеди-шоу! Комеди-клуб!”. После этого один из стоявших рядом с блогером выбил у него камеру.

Филлипс сотрудничает с телеканалом Russia Today и другими российскими СМИ. С конца 2014-го по март 2015 года он делал репортажи для телеканала “Звезда”, который курирует Минобороны России. После начала российской агрессии на Восточной Украине Филлипс долгое время работал в этом регионе. 19 мая 2014 года активисты Евромайдана обвинили британца в том, что он “палит позиции силовиков”. На другой день Филлипс был задержан Нацгвардией Украины в Мариуполе. Russia Today тогда сообщала, что украинских силовиков не удовлетворило аккредитационное удостоверение, подтверждающее сотрудничество британца с телеканалом. Однако через два дня задержанного освободили.

21 декабря 2015 года глава ЛНР Игорь Плотницкий наградил Филлипса медалью “За заслуги” II степени за “журналистскую работу” на передовой. 5 февраля 2016-го в петербургском музее “Новороссии” британцу вручили награду.

В марте 2016 года в Риге Филлипс на ежегодном Марше легионеров пытался возглавить колонну, однако охрана акции не позволила ему это сделать. Затем, когда демонстранты вышли к конечной точке маршрута – памятнику Свободы, – британец начал кричать “Почему вы прославляете фашизм?” и требовал от участников акции ответа на свои вопросы. Большинство демонстрантов Филлипса проигнорировали. Некоторые пожилые люди заявляли, что отказываются общаться на русском языке.

В итоге латвийская полиция задержала британца, заявив ему, что он провоцирует граждан. Демонстранты приветствовали действия полицейских аплодисментами. Позже Филлипса отпустили, оформив на него административный протокол за нарушение порядка во время акции и игнорирование замечаний полиции.

Грэм Филлипс на московском митинге оппозиции в Марьине 20 сентября 2015 года: