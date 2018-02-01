Четверг, 1 февраля 2018

Судья Верховного суда аннексированного Крыма Константин Караваев отклонил апелляционную жалобу на арест Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремизме, и оставил его под стражей до 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент “Граней”.

При этом обвинение Рамазанову было предъявлено с опозданием на 10 часов относительно норм УПК. “На самом деле, они просто забыли ему обвинение предъявить. И все очень ждали, что его отпустят. Ну, по всем законодательным нормам – но нет”, – сказал адвокат “Агоры” Алексей Ладин.

Рамазанов сообщил адвокату, что после 23 января его не били. Обвиняемый на заседании суда уже мог вставать и говорил внятно.

Суд последовательно отклонил все ходатайства защиты. Адвокат просил вести аудиофиксацию заседания, а также не держать Рамазанова в клетке. Суд также отказался допросить брата обвиняемого Исмаила. Тот мог бы подтвердить, что Рамазанова арестовали в 5 утра 21 января. Таким образом, обвинение ему должно быть предъявлено до 5 утра в пятницу. В протоколе официально указано время задержания 14:51, но и этот срок следователи пропустили.

24 января судья Симферопольского райсуда Крыма Ирина Кириллова арестовала Рамазанова на месяц. Следователь райотдела СКР Алиса Глухова запрашивала более длительный срок заключения в СИЗО – сразу два месяца. В свою очередь, адвокат Ладин просил освободить задержанного под подписку о невыезде или по крайней мере отправить его под домашний арест.

Слушания проходили в открытом режиме, однако в зал допустили лишь восьмерых человек – ближайших родственников, а также журналистов. Между тем поддержать Рамазанова в суд пришли десятки его земляков.

Об открытии дела против 31-летнего соблюдающего мусульманина Рамазанова российское следственное ведомство, не называя имени фигуранта, объявило 23 января. Дело квалифицировано по части 1 статьи 282 УК России (возбуждение национальной и религиозной ненависти либо вражды), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. Как утверждается, экстремистскую пропаганду Рамазанов вел в сентябре – октябре 2017 года через интернет-рацию Zello. Между тем адвокат Ладин на слушаниях указал, что в материалах дела не содержится достаточных свидетельств причастности подозреваемого к распространению вмененных ему заявлений.

Единственное доказательство следствия, подчеркнул защитник, – заключение лингвистического исследования, проведенного экспертом ФСБ Виноградовым. Однако Рамазанов отрицает, что высказывания, фигурирующие в деле, принадлежат ему. Кроме того, хотя при обыске у крымчанина были изъяты мобильник и планшет, никаких доказательств того, что Рамазанов запускал на этих устройствах Zello, следователь Глухова не представила.

Обыск в доме Рамазанова и его родителей начался 23 января в 4 часа утра. Его проводили двое оперативников ФСБ. Помимо мобильника и планшета силовики изъяли украинские документы крымчанина. Кроме того, они заявили, будто под кроватью Рамазанова нашли больше 20 патронов к пистолету Макарова. При этом дела незаконного хранения боеприпасов ему, насколько известно, пока не вменено.

Во время обыска, а также после него – по пути в СКР и позже, – силовики били Рамазанова. На слушания в райсуд задержанного привели четверо сотрудников ФСБ, одетых в гражданское и с масками на лицах. В ходе заседания крымчанинуказал на одного из конвоиров как на участника избиения. “Ударил в плечо, по почкам…” – начал рассказывать Рамазанов. Однако судья Кириллова его прервала.

Задержанный также заявил, что в результате избиения у него болят бок, затылок и голова. “Он морщится от боли и еле говорит”, – отмечал Наумлюк. Поскольку стоять Рамазанов не мог, Кириллова разрешила ему участвовать в слушаниях сидя. Адвокат Ладин потребовал вызвать своему подзащитному скорую. Прокурор подтвердил, что накануне Рамазанова возили на медэкспертизу, которая обнаружила у него травмы. Кроме того, добавил задержанный, после экспертизы его снова били.

Однако Кириллова вызвать скорую отказалась. Приставы, по словам одного из них, дважды вызывали скорую самостоятельно, без разрешения судьи. Однако до конца заседания скорая так и не приехала.

В ходе заседания выяснилось, что с самого момента задержания – больше полутора суток – Рамазанову не давали есть и пить. Отец отнес задержанному продуктовую передачу, однако ее крымчанину не отдали. Из дома Рамазанова забрали в куртке, накинутой поверх футболки. Тем не менее теплой одежды ему также не предоставили.

Также на слушаниях стало известно, что протокол задержания Рамазанова сфальсифицирован – временем задержания в нем указана середина дня 23 января. Кириллова поинтересовалась, высказывал ли задержанный замечания на протокол. Тот ответил, что ему эту бумагу на подпись не давали.