Четверг, 1 февраля 2018

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила передать дело руководителя чеченского представительства правозащитного центра “Мемориал” Оюба Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

“Татьяна Николаевна вчера обратилась к Александру Романову (заместитель министра – начальник следственного департамента МВД. – Ред.) и попросила его передать дело на уровень Северо-Кавказского федерального округа, – сообщили в пресс-службе. – По ее мнению, это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе”.

24 января “Мемориал” также потребовал передать дело Титиева на федеральный уровень. “Провокация организована в Чеченской республике, то есть на территории, где давно уже не существует ни закона, ни справедливости. Положение Оюба Титиева представляется нам крайне опасным, – подчеркивалось в заявлении ПЦ. – После неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чеченской Республики (Рамзана) Кадырова в адрес правозащитников невозможно рассчитывать на добросовестное расследование в Грозном”.

Кроме того, в “Мемориале” считают необходимым передать материалы проверки по заявлению Титиева о подброшенных ему полицейскими наркотиках из следственного управления СКР по Чечне в вышестоящий следственный орган.

9 января 60-летний Титиев был задержан кадыровцами. Два дня спустя судья Шалинского горсуда Чечни Хамзат Ибрагимов арестовал правозащитника на два месяца. Политзеку вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Как утверждается, Титиев вез в машине 180 грамм марихуаны. Правозащитник отказывается признать вину и настаивает, что наркотики в его автомобиль подбросили при досмотре. Как выяснилось на суде об аресте задержанного, к фабрикации дела против Титиева причастны оперативники угрозыска Манджиков и Магомадов.

16 января Титиев написал заявление о фабрикации дела против него на имя президента Владимира Путина, главы СКР Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. “09.01.2018 года я был задержан сотрудниками Курчалоевского ОВД, и в мою машину было подброшено наркотическое вещество. Против меня было сфабриковано уголовное дело. Полностью подтасованы доказательства моей вины. Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом”, – говорилось в документе.