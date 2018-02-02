Пятница, 2 февраля 2018

Министерство обороны США опубликовало очередной “Обзор ядерной политики” (Nuclear Posture Review – NPR) в котором изложена оценка ядерных угроз и стратегия действий США в этой сфере. Об этом сообщает “Голос Америки”.

Со времени публикации предыдущего обзора в 2009 году, “ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась”, отмечают в Пентагоне. “Сегодня Соединенные Штаты оказались перед лицом ядерной угрозы, которая является более сложной и разноплановой, чем когда-либо”, – говорится в документе.

“В то время как Соединенные Штаты продолжают сокращать количество и снижать значимость ядерных вооружений, другие страны, в том числе Россия и Китай, движутся в противоположном направлении. Они пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и ведут себя все более агрессивно, в том числе в космическом пространстве и в киберпространстве”, – подчеркивают в Пентагоне.

“Россия продолжает нарушать целый ряд договоров и обязательств по контролю над вооружениями. В ядерном контексте наиболее существенное из допускаемых Россией нарушений связано с системой, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В более широком контексте Россия либо отказывается от своих обязательств, предусмотренных многочисленными соглашениями, либо избегает их выполнения”, – говорится в документе.

Особую озабоченность американских военных вызывает активность России в сфере разработки тактического ядерного оружия мощностью менее 20 килотонн, которое не регулируется международными и двусторонними соглашениями. В Пентагоне опасаются, что относительная малая мощь тактического ЯО может понизить порог его использования.

При этом подчеркивается, что , что “США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами”.

В документе обращается внимание на агрессивные действия Северной Кореи. В Пентагоне обещают “покончить с режимом” Ким Чен Ына при первой же ядерной атаке со стороны Пхеньяна. Также отмечается, что Иран “сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения”.

В разделе, где рассматриваются принципы, на основе которых может быть применено ЯО, говорится: “Соединенные Штаты готовы рассматривать возможность использования ядерного оружия только в исключительных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Тем не менее, если сдерживание не принесет желаемых результатов, Соединенные Штаты постараются положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях”.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в NPR нет реальных положений о работе между Москвой и Вашингтоном, сообщает ТАСС. По его словам, ядерные планы США «”не очень здорово настраивают на практическую работу”.

“Еще одна проблема заключается в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли “страшилку” в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят”, – сказал дипломат.

В феврале прошлого года президент Дональд Трамп заявил, что США должны расширить свой ядерный арсенал, чтобы находиться “на лидирующих позициях” в этой сфере. По словам Трампа, его мечта – “чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия”. “Но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими”, – добавил американский президент. При этом он заявил, что недоволен развертыванием Москвой крылатых ракет, которое противоречит договору о РСМД.

Еще в июле 2014 года занимавший тогда должность президента США Барак Обама направил Владимиру Путину письмо с обвинениями в нарушении договора о РСМД. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили “принять меры” к России, если та продолжит нарушать договор.

8 декабря Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора РСМД. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации, под ограничительные меры попадут российские компании, которые “оказывали технологическое содействие” в разработке запрещенных договором крылатых ракет. По словам источника, эти санкции должны “изменить экономические планы” российских властей и показать, что в Вашингтоне всерьез относится к нарушениям договора РСМД. Кроме того, отметил источник, Пентагон начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в оборонном бюджете страны.

В тот же день Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Москвы в нарушении Вашингтоном договора РСМД. В документе отмечается, что Россия отказалась вступать в дискуссию о своих ракетных системах, запрещенных договором. Вместо этого Москва “решила отвлечь внимание от претензий” США, выдвинув встречные обвинения.