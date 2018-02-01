Четверг, 1 февраля 2018

Два дня провел в интересной и яркой компании. В первый день мы, доверенные лица Владимира Путина, которые связаны с культурой и искусством, собрались во ВГИКе… Были столичные знаменитости: Владимир Меньшов, Владимир Машков, Лариса Долина, Вика Цыганова, Михаил Боярский, Василий Лановой, Игорь Матвиенко, Владимир Хотиненко… Говорили весь день о насущном. Во второй день – встреча с Владимиром Владимировичем в Гостином дворе. Оба дня не разочаровали: разговор и с коллегами, и с кандидатом получился открытый, неформальный, эмоциональный.

Эдуард Бояков, режиссер и продюсер. “Начать движение вверх”

Женщина. Какое у вас доброе и славное лицо! Почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей?

Ученый. А что это за круг?

Женщина. О, это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем всё. Вы знамениты?

Ученый. Нет.

Женщина. Какая жалость! У нас это не принято.

Евгений Шварц. “Тень”