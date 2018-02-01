Четверг, 1 февраля 2018

Руководители российских спецслужб Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Игорь Коробов приезжали в Вашингтон, чтобы обсудить совместную борьбу с терроризмом. Об этом говорится в письме главы ЦРУ Майкла Помпео сенатору Чаку Шумеру, сообшает The Washington Examiner.

В письме Помпео настаивает, что, хотя Россия остается противником Штатов, отсутствие сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с терроризмом “подвергло бы большему риску” жизни американцев. По словам главы ЦРУ, практика такого сотрудничества имела место и при его предшественниках.

Директор ЦРУ добавил, что на встречах представителей спецслужб двух стран не рассматриваются вопросы, “в которых американские и российские интересы не совпадают”.

В четверг представитель Госдепа Хизер Нойерт, отвечая на вопрос о возможности въезда в США российских силовиков, находящихся под санкциями, заявила, что Вашингтон может “в интересах нацбезопасности” временно приостанавливать введенные визовые ограничения. Она отметила, что, несмотря на противоречия, США “должны сотрудничать” с российскими властями по некоторым вопросам, включая борьбу с терроризмом и, в частности, с “Исламским государством”.

О визите Нарышкина, включенного в санкционный список Вашингтона, в среду сообщила The New York Daily News. Как утверждалось, глава СВР встречался с главой Национальной разведки США Дэном Коутсом и другими представителями американского разведывательного сообщества. В четверг стало известно, что в переговорах участвовали руководители ГРУ и ФСБ Кобров и Бортников, против которых также введены визовые санкции.