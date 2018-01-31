Среда, 31 января 2018

После нападений в российских школах Госдума планирует установить строгую ответственность за пропаганду преступлений и преступного образа жизни в СМИ и интернете. Об этом заявил первый замглавы фракции “Единой России” Андрей Исаев, сообщает Интерфакс.

Депутаты планирует внести в закон, ужесточающий ответственность за доведение детей до самоубийства, статьи, предусматривающие наказание за пропаганду преступлений и преступного образа жизни. “Уголовное преследование тех, кто размещает негативный контент, оно будет. Мы будем вносить поправки вот после этих случаев в школах: мы будем вносить поправки в принятый нами по “синим китам” закон, расширять трактовку”, – сказал Исаев. Единорос напомнил, что, по одной из версий, случаи насилия в школах России в январе были связаны с тем, что “дети получили информацию через интернет”.

По словам Исаева, первые законодательные инициативы будут рассмотрены в весеннюю сессию. “Речь должна идти о сроках более 10 лет в том случае, если мы имеем дело с преступным сообществом, организованной группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыстные побуждения”, – подчеркнул единорос. При этом Исаев отметил, что уголовную ответственность для несовершеннолетних ужесточать не будут.

В январе в школах России произошел ряд нападений. 15 января в школе №127 Перми двое подростков с ножами устроили драку. В результате потасовки пострадали 15 человек. Зачинщиков драки задержали, им вменяют часть 3 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц; до 10 лет). Предположительно нападавшие подвергались травле со стороны других школьников, и из-за этого решили организовать нападение, после которого хотели покончить с собой.

17 января в школе поселка Смольное Челябинской области произошла драка между учениками, во время которой один из них ударил другого ножом. По факту случившегося возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт “в” части 2 статьи 115 УК).

19 января в школе № 105 в военном поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ девятиклассник бросил в аудиторию бутылку с зажигательной смесью и ранил штык-ножом и топором пятерых семиклассников и учительницу. Одна школьница, пострадавшая в результате нападения, находилась в коме с черепно-мозговой травмой и рассеченной щекой. Еще одной девочке нападавший отрубил пальцы. СКР возбудил дела по части 3 статьи 30 – пунктам “а” и “в” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц; от 8 до 20 лет или пожизненное лишение свободы) и статье 293 (халатность).

Как сообщали источники “Интерфакса”, следствие рассматривает версию связи нападения с двумя другими случаями драк с пострадавшими в школах, произошедшими на прошлой неделе, “посредством социальных сетей”. Также изучается версия о приверженности нападавшего к “криминальной субкультуре АУЕ (“Арестантский уклад един”. – Ред.)”. После нападения Роскомнадзор стал блокировать группы в соцсетях, “побуждающие к насилию в школах”.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случившемся виноват интернет, назвав всемирную сеть “злом”. “Интернет несет очень много добра, но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое в том числе и иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы”, – сказал чиновник.

Во вторник Владимир Путин заявил, что общество должно ограждать себя от деструктивного влияния интернета. Президент, в частности, связал недавние инциденты в российских школах с влиянием сети. “Сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись”, – сказал Путин.