Среда, 31 января 2018

Казим Нурмагомедов, отец подмосковного топ-менеджера Шамиля Нурмагомедова, фигуранта дела о финансировании терроризма, в среду был похищен силовиками в Москве и доставлен в Кизилюрт. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

Как рассказал еще один сын похищенного, Имагаджи Нурмагомедов, отца схватили у здания Московского окружного военного суда после очередного заседания процесса по делу Шамиля Нурмагомедова. Несколько силовиков, одни из которых были в форме, а другие в гражданском, проверили у Нурмагомедова-старшего документы, а затем заявили, что увозят его в ОП “Басманный” для выяснения личности.

Вместе с отцом и сыном из здания вышли несколько их знакомых, в том числе адвокат Абдурашид Шейхов, защищающий Шамиля Нурмагомедова. Шейхов незрячий, однако продолжает работу благодаря своим помощником. Нурмагомедов-старший является его официальным сопровождающим.

Шейхов сразу заявил, что намерен проследовать с задержанным в отдел для оказания правовой помощи, однако силовики незаконно отказались взять его с собой. При этом Имагаджи Магомедов заметил: “Если бы нас там не было, то они бы оставили незрячего человека на улице одного”.

Весь остаток дня близкие задержанного потратили на его поиски. В ОП “Басманный” силовики заявили, что Нурмагомедова-старшего им не доставляли. В итоге туда было подано заявление о похищении.

Наконец, в УМВД по Москве близким пояснили, что Нурмагомедова забрали дагестанские полицейские.

Поздно ночью, передает “Кавказский узел” – также со ссылкой на Имагаджи Нурмагомедова, – отец дозвонился до родных и сообщил, что он находится в Кизилюрте, его обвиняют в содействии терроризму и намерены арестовать.

“У отца прописка в Москве, в Кизилюрте он никогда не жил, мы из Махачкалы”, – заметил в этой связи сын задержанного.

В четверг суд арестовал Казима Нурмагомедова на два месяца, сообщает Би-Би-Си.

Третий сын Нурмагомедова, Марат, в 2013 году выехал в Сирию воевать на стороне исламских радикалов. В том же году отец разыскал сына и убедил его порвать с радикалами. Однако, по словам Нурмагомедова-старшего, одномоментно сын этого сделать не мог, поскольку в таком случае его бы казнили, обвинив в предательстве.

Уход от исламистов растянулся на два года. На выезд из Сирии требовались деньги; их высылал брату Шамиль Нурмагомедов. В 2015-м Марат выехал в Турцию; насколько можно заключить из интервью его отца “Кавказскому узлу”. Сейчас бывший джихадист живет на Украине.

Между тем Шамиль Нурмагомедов в январе 2017 года был арестован по части 1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) как раз за переводы брату в Сирию. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

22 января нынешнего года коллегия МОВСа под председательством Игоря Бельдзейко начала слушания по существу дела заключенного. Интересы подсудимого представляют адвокаты Шейхов и Умалат Сайгитов, а также защитник Арсен Хайбуллаев.

Нурмагомедов признать вину отказался.

Далее по делу прошло еще несколько заседаний. В частности, 30 января коллеги подсудимого дали показания в его пользу.

31-го числа была допрошена эксперт из Нижнего Новгорода, проводившая лингвистическое исследование переписки Шамиля и Марата Нурмагомедовых. Она указала, что никаких свидетельств о намерении подсудимого помогать террористам в переписке не содержится. (Имя эксперта в публикации не уточняется. Возможно, речь идет о доценте Нижегородского университета Елизавете Колтуновой, к которой обращаются адвокаты по многим политическим делам.)

На тех же слушаниях судьи по требованию защиты исключили из дела как недопустимое доказательство данные 25 января показания засекреченного свидетеля под псевдонимом Иванова.

Следующие слушания по делу назначены на пятницу. Как ожидается, в один день пройдут и допрос подсудимого, и прения сторон.