Среда, 31 января 2018

(Леонид Велехов.) Не было мысли к Навальному в ОВД поехать?

Его уже выпустили, у него все хорошо. Меня просто удивляет, как человек, у которого условный срок, его опять сажают и выпускают, сажают и выпускают. Я этого не понимаю. Если вдруг у кого-то из ваших знакомых будет условный срок, я вас уверяю, то когда он снова попадет в каталажку, его тут же посадят на полный срок. А почему здесь это не происходит, я не понимаю. Гуманная правоохранительная система?

Григорий Явлинский, основатель партии “Яблоко”, кандидат в президенты России

Мадьяров с одышкой проговорил:

- Надо вам сказать, старик Каримов, сдается мне, работает. Понятно?..

- Никогда не поверю, чушь! – сказал Штрум.

- А вы не подумали – все его друзья, все друзья его друзей уже десять лет стерты в порошок… он один остался, да еще процветает: доктор наук.

- Ну и что же? – спросил Штрум. – Я тоже доктор, и вы доктор наук.

- Да вот то самое. Подумайте об этой дивной судьбе. Я чай, вы, сударь, не маленький.

Василий Гроссман. “Жизнь и судьба”