Среда, 31 января 2018

Арестованный по сфабрикованному делу об анархистской организации “Сеть” Виктор Филинков заявил о давлении на него со стороны сотрудников ФСБ в петербургском СИЗО-3. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на обращение заключенного, которое он передал адвокату.

После того как Филинков рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии о пытках, которыми его подвергли при задержании, заключенного отвели в следственный кабинет. Там находился сотрудник ФСБ Константин Бондарев. Именно он руководил задержанием Филинкова и последовавшими пытками, а также сам не менее 10 раз ударил задержанного. В кабинете был еще один сторудник спецслужбы. Разговор произошел 29 января.

Бондарев сказал Филинкову: “Качели с ОНК играют против тебя”. Сотрудник ФСБ обещал Филенкову проблемы в случае отказа от сотрудничества. Он угрожал арестованному переводом в “Кресты-2″. “Если сокамерники тебя там будут забивать, никто не услышит”, – приводит Филенков слова Бондарева.

Бондарев убеждал арестованного дать признательные показания и называть своих “соратников”. За это Бондарев обещал повлиять на следствие и способствовать заключению досудебного соглашения, по которому Филинков получит срок ниже низшего предела – три года.

“Во время общения я высказал Бондареву претензию, что во время задержания в ночь с 23 на 24 января сотрудники ФСБ применяли ко мне насилие. На что Бондарев ответил: “Ты же понимаешь, что это не я”. В ответ я сказал: “Вы же там присутствовали и всем руководили”. Бондарев ответил: “Мне самому не нравится то, чем я занимаюсь. Обращаюсь к тебе как личность к личности. Я приношу тебе свои извинения”. После этих слов он протянул мне свою руку для рукопожатия, но я ответил, что не могу сейчас эти извинения принять”, – цитирует издание обращение Филинкова.

Филинков требует отстранить Бондарева и других сотрудников ФСБ, причастных к его задержанию и избиению, от дальнейшего оперативного сопровождения уголовного дела, и запретить им посещать заключенного в СИЗО.

25 января Дзержинский райсуд Петербурга арестовал петербургского анархиста Филинкова до 23 марта как подозреваемого по 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, Филинков и “иные неустановленные лица”, “разделяя анархистскую идеологию”, “приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма”. Сообщалось, что анархист признал вину.

На следующий день Филинков заявил о пытках, которым его подвергли сотрудники ФСБ после задержания 23 января. Посетившие его в СИЗО-3 члены городской Общественной наблюдательной комиссии увидели у Филинкова многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей поверхности грудной клетки и по всей поверхности правого бедра, а также гематому на правой щиколотке. Кроме того, правозащатники заметили шапку со следами крови – работники ФСБ стирали с Филинкова кровь головным убором. Также у активиста на руках были красные следы от наручников.

Политзек рассказал правозащитникам, что сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь в Киев, посадили в машину, где и стали пытать электрошокером. Активиста отвезли в ОП “Красногвардейский”, а оттуда в больницу № 26. Из больницы анархиста увезли в лес, где его около пяти часов избивали некие люди в масках. От Филинкова сначала добивались согласия дать признательные показания, а затем, когда он согласился, добивались, чтобы активист выучил точные формулировки. Филинкову угрожали, что в случае отказа избиение станет “легкой версией того, что будет”. После пыток, рассказал активист, его привезли в городское УФСБ, где он дал выученные “показания”. В это время анархисту угрожали, что если в суде он откажется от показаний, в СИЗО его посадят в камеру к больным туберкулезом.

О пытках заявил и знакомый Филинкова по работе промышленным альпинистом Илья Капустин, допрошенный в качестве свидетеля. Арестованные по делу “Сети” пензенские анархисты также сообщили о пытках током и подвешивании за ноги.