Среда, 31 января 2018

В Москве трое неизвестных атаковали штаб “Единой России” на Онежской улице в северном районе Ховрино. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на функционера партии.

Как уточняет РБК, нападавшие разбили окно штаба и бросили внутрь зажженный файер. Однако возгорания в помещении так и не произошло.

В числе нападавших была девушка. Один из участников атаки снимал акцию на видео.

РБК в штабе сообщили, что подали заявление в полицию. Однако в УМВД по Москве и этому изданию, и “Медиазоне” сообщили, что заявление им не поступало.

Позже, однако, агентство “Москва” передало, что по факту инцидента еще накануне было открыто дело по статье 214 УК (вандализм). Сама же атака, по информации агентства, произошла около 23:50 во вторник, 30 января.

В ночь на 5 ноября, накануне протестов, инициированных лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым, неизвестный, также разбив окно, поджег штаб “Единой России” в районе Богородское на востоке Москвы. Под вывеской “Единая Россия” нападавший оставил надпись “5.11.2017. Час настал”.

Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Сообщалось, что пожарные немедленно прибыли по вызову и потушили огонь. Пострадавших не было.

Тогда полиция возбудила дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога), предусматривающей до пяти лет колонии.