Среда, 31 января 2018

Судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко приговорила бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима и штрафу в 48,5 миллиона рублей. Об этом сообщает “Медиазона”.

Белых оправдан по одному из эпизодов получения взятки – от бизнесмена Альберта Ларицкого в 2012 году.

24 января в прениях сторон прокурор Марина Дятлова запросила для Белых 10 лет строгого режима. Также она потребовала оштрафовать подсудимого на 100 миллионов рублей и на восемь лет после отбытия срока запретить ему работу в государственных структурах.

26 января, выступая с последним словом, Белых в очередной раз заявил о своей невиновности. Он также заметил: “Я прошу извинить тех, кто ждал сегодня политических заявлений: я не хочу этого делать”.

Ранее бывший чиновник называл свое преследование “банальной провокацией со стороны правоохранительных органов”. В то же время он всегда подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

Оба эпизода, вмененные Белых, квалифицированы по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Согласно фабуле дела, в 2011-2012 годах чиновник через посредников получил взятку 200 тысяч евро от Ларицкого, которому на тот момент принадлежали Нововятский лыжный комбинат и лесохозяйственная управляющая компания “Кировлес” (одним из соучредителей этой фирмы выступало госпредприятие “Кировлес”, по делу о хищениях в котором осужден политик Алексей Навальный). Взятку, как утверждается, Белых потребовал за согласование заявок этих фирм на включение их инвестпроектов в перечень приоритетных, предоставление в аренду лесных участков на льготных условиях и “общее покровительство” Ларицкому.

В 2013 году владельцем обеих фирм, последняя из которых была переименована в “Лесохозяйственную управляющую компанию”, стал гражданин Германии Юрий Зюдхаймер (Судгаймер). Он, заявляется в деле, выяснил, что предприятия не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестпроектов, а это грозило расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства региона. Между тем Белых в 2014 году пообещал, что, если Зюдхаймер даст ему взятку 400 тысяч евро, правительство закроет глаза на нарушения, допущенные фирмами. Первую половину взятки, утверждает обвинение, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным.

Задержание было произведено 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день Белых арестовали. При этом первоначально СКР утверждал, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

Эпизод, датируемый 2011-2012 годами, появился в деле лишь в марте 2017-го, незадолго до предъявления Белых окончательного обвинения. Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов объяснял включение нового эпизода тем, что дело его подзащитного разваливается. В числе лиц, фигурирующих в деле как посредники в передаче взятки, юрист упоминал некоего Сергея Щерчкова.

28 июля 2016-го Владимир Путин снял Белых с должности “в связи с утратой доверия”. Как сообщал адвокат арестованного Вадим Прохоров, его подзащитный “с пониманием относится к необходимости данного шага”.

Разбирательство по существу дела открылось 5 сентября 2017 года. После оглашения обвинительного заключения Белых указал, что как Ларицкий, так и Зюдхаймер зависимы от правоохранителей: первый осужден, второй также задерживался.

Вскоре после начала процесса слушания были перенесены в столичный СИЗО-1 “Матросская Тишина”, где заключен Белых. Как утверждалось, такое решение было принято из-за плохого самочувствия подсудимого.

Ранее судья Васюченко рассматривала дело Евгении Васильевой, бывшей начальницы департамента имущественных отношений Минобороны.