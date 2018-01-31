Среда, 31 января 2018

В Литве арестованы трое подозреваемых в передаче российским спецслужбам информации о литовских военных и стратегических объектах. Об этом на брифинге заявили представители правохранительных органов, сообщает EER.

Все трое – граждане Литвы. Они арестованы в рамках двух отдельных досудебных расследований. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В рамках первого дела подозрения предъявлены жителю города Шяуляй, гражданскому служащему, который раньше работал в ВВС Литвы, и гражданину Литвы, у которого есть постоянный вид на жительство в зарубежном государстве.

В рамках второго расследования подозрения предъявлены литовскому гражданину, который за вознаграждение передавал информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом страны.

Правоохранительные органы Литвы начали расследование на основании информации военной разведки, в ходе расследования были проведены десятки обысков.

Глава военной разведки Литвы полковник Рямигиюс Бальтренас отметил на пресс-конференции, что подозреваемые располагали незасекреченной информацией. Однако, по мнению Бальтренаса, это не отрицает опасности самого деяния – шпионажа.

Как сообщает прокуратура, за период с 2014 года в Литве раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пятеро из них уже осуждены.

В июле прошлого года Вильнюсский окружной суд приговорил к десяти годам лишения свободы за шпионаж россиянина Николая Филипченко. Его обвиняли в том, что он по заданию российского ФСБ по поддельным документам нелегально проник в Литву, и вместе с другими лицами пытался завербовать сотрудников Департамента государственной безопасности страны. Он хотел, чтобы сотрудники спецслужбы установили прослушивающие устройства в кабинете президента Литвы Дали Грибаускайте и в ее резиденции. Сам Филипченко отказался признать вину и не стал давать показания в суде.