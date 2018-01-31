Среда, 31 января 2018

Первый замглавы фракции”Единой России” Адальби Шхагошев готовит законопроект, предусматривающий содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах. Об этом сообщает пресс-служба политика.

В четверг в Совбезе Кабардино-Балкарии Шхагошев осудил эту инициативу с представителями ФСБ, прокуратуры, МВД, ФСИН и других силовых структур республики.

По словам единороса, актуальность принятия такого закона обусловлена тем, что участились случаи вербовки и распространения литературы террористической направленности среди заключенных.

По разным подсчетам, в местах лишения свободы находится от 2 до 4 тысяч террористов, которые либо уже осуждены, либо находятся в статусе подозреваемых или обвиняемых. Для содержания такой категории заключенных потребуется одна или две отдельных тюрьмы на всю Россию.

По словам Шхагошева, раздельное содержание террористов и остальных преступников давно и успешно практикуется в Израиле, Германии, Франции, в Узбекистане, Казахстане, Марокко, Алжире и США. Реализация этой инициативы станет еще одним шагом по дальнейшему усовершенствованию антитеррористического законодательства, считает единорос.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запланировано закрытое заседание по этому вопросу с участием экспертов, представителей силовых структур.

По данным Генпрокуратуры, за 2017 год в России зарегистрировано 1871 преступление террористической направленности. К ним относятся теракт, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение о теракте, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Наибольшее число террористических преступлений выявлено в Дагестане – 531. Далее следует Чечня (256) и Кабардино-Балкария (143). В Москве таких преступлений зарегистрировано 59, Ингушетии – 67, Карачаево-Черкессии – 57. В аннексированном Крыму выявлено одно преступление, в Севастополе их не было. Число преступлений, связанных с терроризмом, сократилось на 16 процентов по сравнению с 2016 годом. Тогда их было зарегистрировано 2227. Резкий рост выявленных террористических преступлений начался в 2014 году – с 661 до 1128.