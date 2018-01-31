Среда, 31 января 2018

В Донецке здание “минобороны ДНР” обстреляли из гранатомета, сообщает “Русская весна”. Граната взорвалась в одном из кабинетов, пострадавших нет.

Обстрел был произведен с расстояния около 70 метров из РПГ-26 “Аглень”, установленного на самодельной треноге. Гранатомет привели в действие дистанционно с помощью радиосигнала.

Целью диверсантов в ДНР называют покушение на “министра обороны” Владимира Кононова (позывной “Царь”). “О том, что Киев хочет его устранить, “Царь” знал еще несколько месяцев назад. Перед Новым годом его охраной была обнаружена снайперская лежка в заброшенном здании, из которой велось наблюдение за кабинетом министра. В тот раз меры предприняли вовремя. Диверсанты рискнули подойти ближе. Пострадали первый и третий этажи министерства. Обошлось без жертв”, – рассказал корреспондент издания Семен Пегов.

Покушения на руководителей боевиков ДНР и ЛНР происходят регулярно. В них, как правило, сепаратисты обвиняют некие “украинские диверсионные группы”.

В конце ноября представитель “пресс-службы министерства госбезопасности ДНР” заявил о задержании диверсионной группы, якобы готовившей покушения на “первых лиц республик”. “Силовые структуры ДНР и ЛНР провели совместную спецоперацию на территории Луганской республики по задержанию диверсионной группы, действовавшей по заданию главного управления разведки Минобороны Украины, в результате которой задержаны более 10 человек. Эта группа действовала на территории обеих республик и подозревается в подготовке покушений на ряд первых лиц ДНР и ЛНР”, – заявил представитель донецких силовиков.

По его словам, это не единственная диверсионная группа, созданная ГУР Минобороны Украины. Ранее в ЛНР были задержаны лица, якобы причастные к убийствам и покушениям. Вторая часть той же группы была задержана в Донецке после попытки покушения на “вице-премьера ДНР” Александра Тимофеева. “В связи с этим было принято решение о проведении совместной спецоперации по обезвреживанию второй группы диверсантов, действовавших на территории республик. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, входящих в состав группы, продолжаются”, – сказал представитель “госбезопасности ДНР”.