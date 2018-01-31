Среда, 31 января 2018

Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на игры в Пхёнчхане, сообщает Интерфакс. В нее войдут 79 человек, в том числе 33 спортсмена.

“По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 года, из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих”, – говорится в решении исполкома ПКР. Спортсмены-ведущие во время соревнований сопровождают некоторых паралимпийцев, в частности незрячих,.

“Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем”, – отмечается в заявлении.

Спортсмены, подписавшиеся под документом, отмечают, что “никогда не употребляли допинг” и выступают “только за честную борьбу”. Среди поставивших свою подпись 18 приглашенных спортсменов, в том числе несколько многократных победителей Паралимпиад, и генсекретарь ПКР Андрей Строкин.

При этом использование российскими болельщиками национальных флагов в Пхенчхане запрещено. “Если Международный паралимпийский комитет сможет доказать, что эти флаги появились в этих группах, и этому способствовали наша российская спортивная делегация, члены исполкома ПКР, то (последует наказание. – Ред.) вплоть до отстранения нашей сборной команды с аннуляцией всех спортивных результатов на паралимпийских играх”, – заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, за тем, чтобы не нарушались правила, будут жестко следить оргкомитет олимпиады и полиция Южной Кореи, “и они будут применять соответствующие санкции”.

Паралимпийские игры состоятся в Пхёнчхане 9-18 марта. Российскую сборную отстранили от участия в соревнованиях еще в августе 2016 года, одновременно с решением о недопуске ее на летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. Тогда же ПКР был исключен из Международного паралимпийского комитета. В декабре 2017-го это решение оставили в силе.

В понедельник МПК разрешил российским спортсменам разрешат выступить на Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Россияне смогут принять участие в соревнованиях по пяти видам спорта: горным лыжам, биатлону, беговым лыжам, сноуборду и керлингу на инвалидных колясках. Российских спортсменов допустили также к участию в состязаниях по следж-хоккею (хоккей на санях), однако они не смогла пройти квалификационный отбор.

В церемонии открытия Паралимпиады российская делегация будет участвовать под флагом и с гимном международного паралимпийского движения. МПК запретил россиянам использовать элементы национальной символики на форме, а также приносить на игры российские флаги.

МПК также подтвердил решение о дисквалификации ПКР. Хотя российская паралимпийская организация, поясняется в сообщении, достигла “значительного прогресса” в борьбе с допингом, полномочия ПКР не будут восстановлены до выполнения двух ключевых условий – возвращения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) полномочий Российскому антидопинговому агентству и получения от российских властей официальных объяснений по поводу доклада комиссии WADA под руководством Роберта Макларена.