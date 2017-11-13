Четверг, 1 февраля 2018

Статья

Попали в Россию

Игра в треугольнике Трамп-Америка-Россия по-настоящему только начинается, и этим объясняется практически все. Поскольку ничего еще не решено и проблема распознавания врагов, отделения мух от котлет, столпов режима от провозвестников грядущей оттепели и Сечина от Авена отложена на завтра и послезавтра.

Илья Мильштейн

31.01.2018

Статья

Отказался вдруг

Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном. Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие – плохой советчик.

Виталий Портников

18.01.2018

Статья

Бестактно и бесконтактно

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.

Илья Мильштейн

13.11.2017

Новость из ряда вон: руководители российских разведок внезапно съездили в столицу США, где начальники ФСБ и СВР Бортников и Нарышкин встретились с шефом ЦРУ Помпео, а начальник ГРУ Коробов вообще неизвестно чем занимался. Но тоже, наверное, побывал в Лэнгли, а то и в Пентагоне. При этом на сайте The Washington Post, на который ссылаются все агентства, сообщение о визитах как-то не просматривается, что придает новости дополнительную интригу. Складывается впечатление, что враги ЦРУ, ФСБ, СВР и ГРУ слили в прессу совершенно секретную информацию, которую потом пришлось убирать, и возникают вопросы: как такое могло случиться и кто они, эти могущественные враги? Способные отслеживать и делать достоянием гласности тайные встречи руководителей самых главных в мире спецслужб.

В голову лезут сплошные теории заговоров. Мнится, что обложенные санкциями Нарышкин с Коробовым и почему-то не обложенный Бортников поехали в вашингтонский обком за указаниями о том, как им свергать Путина. Или, напротив, отправились в путь для того, чтобы проинструктировать давно завербованного Трампа, пренебрегая правилами конспирации. Не принимать же всерьез полуофициальную версию всех этих визитов, которая сводится к тому, что директорам наших разведок и американскому обер-шпиону было поручено порешать вопросы борьбы с терроризмом. О чем им вообще беседовать, о каком терроризме, когда врагами Америки в рамках “кремлевского доклада” обозначены практически все россияне из телефонной книги для спецкоммутаторов, а также российские олигархи, имевшие неосторожность запастись активами свыше 1 миллиарда долларов? О чем переговариваться, когда буквально в те же дни раздосадованный президент РФ рассматривал и подписывал указ о создании новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса? Ну и подразделения Центрального военного округа для каких-то неясных целей были приведены в полную боевую готовность. В плановом, говорят, порядке но что за план – не сообщается.

Борьба с терроризмом – это для пресс-релизов, правда же?

Другое дело, если разведчики тайком от высшего руководства поехали сдавать того, без которого нет России. Или, наоборот, усыпив бдительность ЦРУ, договариваться с Трампом о деталях его переброски в Москву вместе с той ядерной кнопкой, которой он пугал уважаемого северокорейского партнера. Этого же не поручишь заместителям, которые как раз и приставлены для того, чтобы разоблачать измену. Такие дела делаются только на самых верхах, с глазу на глаз.

Невозможно же поверить, что в нынешней ситуации полнейшего хаоса в отношениях между сверхдержавами Нарышкин, Бортников и примкнувший к ним Коробов эдак запросто отправляются в логово врага, дабы покалякать о бен ладенах. Как раз для обсуждения этой второстепенной контртеррористической тематики годятся и заместители, и обыкновенные генералы, и офицеры второго ряда, занятые непосредственным решением проблем подобного рода. Беспрецедентный массовый выезд в Америку высшего разведывательного генералитета – это нечто иное. Оттого теряешься в догадках, стараясь постичь сокровенный смысл происходящего.

Между тем правдивой может оказаться именно самая тупая полуофициальная версия – насчет борьбы с терроризмом. Точнее, эта борьба могла послужить ширмой для того, чтобы шефы российских и американской разведок тихо побеседовали между собой, заглянув друг другу в глаза. Чтобы люди, от которых в огромной степени зависит будущее нашей планеты, спокойно поговорили о том и о сем. В конце концов человека, с кем плотно и вкусно поужинал или даже раскупорил бутылку хорошего виски, труднее убить, наведя на него ракету-носитель сверхтяжелого класса, нежели незнакомого. Чисто психологически труднее. Видишь собеседника перед собой как живого и размышляешь: а надо ли в него стрелять из сверхтяжелой ракеты? И тут уж неважно, кто там под санкциями, а кто вполне легально приехал.

К слову, можно вспомнить, что нечто такое, одновременно нелепое и обнадеживающее, при Путине и Трампе происходит уже не в первый раз. Полтора примерно месяца назад вдруг открылось, что цээрушники помогли чекистам в поимке питерских террористов. И неважно было, помогли или не помогли. Важно было, что президенты хорошо поговорили по телефону и что впервые за много лет наш гарант с неожиданной теплотой отозвался о заокеанских извергах. И хотя в ЦРУ радостную новость о том, что их поблагодарил Путин, восприняли с некоторым недоумением, да и едва ли кто-нибудь в мире вообще поверил этой новости, все-таки жить на земле людям стало чуть-чуть полегче. Ненадолго, буквально на пару дней, но человечество склонилось к мысли, что может все и обойдется. Мало, что ли, было на нашем веку холодных войн, которые затем оборачивались разрядкой и мирным сосуществованием?

Вероятно, для тех же целей наши разведчики встретились с американским, если встречались. Либо слух был запущен для того, чтобы наряду с новостями про хакеров, доклад, ракету и учения появилась и эта информация. Про врагов, с которыми есть о чем потолковать и с которыми общий враг тоже имеется. Эта встреча почти ничего не меняет в международной политике, и тупиковые проблемы, связанные более всего с тотальным недоверием в отношениях между Западом и Россией, никуда не денутся, и Путин еще как минимум шесть лет будет отравлять жизнь на планете. Но все-таки, оказывается, русские с американцами еще не разучились общаться и находить какой-никакой общий язык. Судорожно подыскивая самую бесконфликтную тему для беседы, и она, к счастью, обнаруживается. Спасибо террористам.