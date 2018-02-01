Четверг, 1 февраля 2018

Московские клубы “Швайн” и Gogol Club, а также петербургский клуб Zocollo 2.0 отменили концерты украинского рок-исполнителя Захара Мая за его высказывания об агрессии в Донбассе, сообщает “Медиазона”.

Концерты Мая должны был пройти в Москве 9 и 25 февраля, 14-го числа певец собирался выступить в Петербурге.

Администрация петербургского клуба заявила, что считает “неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая”. “Во избежание провокаций, разжигания ненависти и обеспечения безопасности мы вынуждены отменить данное мероприятие”, – пояснили в заведении. Сам певец отметил в Твиттере, что в прошлом клуб его “годами банил”.

В ВК-сообществе Gogol Club сообщается, что проведение концерта Мая “запрещено руководством”.

На этой неделе в российских СМИ началась кампания доносов против Мая. В среду в “Комсомольской правде” вышла статья Дмитрия Стешина “Зимние гастроли русофобов в теплой Москве”: автор привел записи Мая в соцсетях – в частности, шутки музыканта по пововоду крушения самолета Минобороны над Черным морем в декабре 2016-го, гибели донецких боевиков Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви), а также упомянул о его песне “Когда наши танки въедут в Москву” и пародии на композицию группы “Ария” “Я свободен” со словами: “Под холодный шепот звезд мы взорвали крымский мост”. В среду похожий сюжет вышел на “России-24″.