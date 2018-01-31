Среда, 31 января 2018

В киевском аэропорту Борисполь по запросу России задержан 25-летний Али Бакаев, которого называют организатором атаки, якобы совершенной в марте 2017 года вооруженным подпольем на базу Росгвардии в чеченской станице Наурской. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на Максима Герасько, адвоката задержанного.

По словам юриста, Бакаев находится в розыске по линии Интерпола. Такую же информацию сообщали и российские власти. Между тем в базе разыскиваемых лиц на сайте международной полицейской организации карточка Бакаева по состоянию на 16 часов мск 1 февраля отсутствует.

Во время допроса, добавил Герасько, задержанный заявил о намерении просить на Украине политического убежища.

В течение трех суток после задержания должен состояться суд об отправке Бакаева под экстрадиционный арест. Его продолжительность по законам Украины составляет от 30 до 40 суток. За этот срок Россия должна представить документальное обоснование своего запроса.

При этом украинские суды во многих случаях отказывают в аресте задержанных.

Как утверждали в Чечне, атака на войсковую часть № 3761 в Наурской была предпринята в ночь на 24 марта прошлого года. В ней якобы участвовали восемь боевиков; шестерых убили, а двое сумели уйти. Глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что нападавшие хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

СКР, однако, позже сообщал, что в атаке участвовали только те шесть человек, которые были убиты. Как заявлялось, они погибли от ответного огня, когда убили шестерых и ранили еще троих силовиков.

Организатором нападения помимо Бакаева, который за несколько дней до инцидента в Наурской уехал учиться в Египет, следственное ведомство называло одного из убитых – Хабила Муридова.

Между тем уже 25 марта “Новая газета” опубликовала фото убитых людей, объявленных участниками атаки. Снимки свидетельствуют, что их захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, согласно первоначальным официальным сообщениям, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, а также гранаты и бомбы. В то же время власти заявляли, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения получили пулевые ранения.

“Кавказский узел” сообщал, что все шестеро граждан, объявленных нападавшими, жили в Наурской и находились в родственных или дружеских отношениях. Трое были опознаны как уроженцы станицы братья Муридовы, остальные – как Закараев, Акбулатов и Мусалиев, родившиеся в Ростовской и Волгоградской областях.

31 марта по делу был задержан житель Наурского района Ибрагим Джамалов. Как утверждал СКР, он не принимал личного участия в атаке, однако помогал в приготовлении к ней. 21-летнему на тот момент Джамалову вменили часть 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании), предусматривающую от 8 до 15 лет колонии. Сообщалось, что молодой человек дал признательные показания.

В середине июня в интернете появилось обращение Бакаева. Он сообщил, что не причастен к атаке на базу Росгвардии, а организатором группировки силовики объявили его потому, что он практикующий мусульманин и был знаком с убитыми и Джамаловым.

Относительно Джамалова Бакаев заявил, что убежден в его невиновности. “Ибрагима под пытками заставили взять всю вину и свидетельствовать против меня, – заметил эмигрант. – Мы все знаем, что случается под пытками, что такое пытки, какими пытки бывают – это всем хорошо известно”.

В начале декабря дело Джамалова ушло в суд. 25 декабря судья Наурского райсуда Николай Никифоров вынес подсудимому приговор. Все разбирательство по существу, включая оглашение приговора, заняло одно заседание. Какой именно срок получил Джамалов, неизвестно. Адвокат осужденного Ткаченко подал апелляционную жалобу.