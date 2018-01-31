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В Минфине США объяснили засекречивание значительной части “кремлевского доклада”

Среда, 31 января 2018

Значительная часть “кремлевского доклада” была засекречена, чтобы не допустить раскрытия чувствительной информации. Об этом заявил помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сайег, сообщает Bloomberg.

Сайег подчеркнул, что широко распространилась “неверная интерпретация” доклада. По его словам, несекретная часть документа действительно основана на общедоступных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы и новости в СМИ, тогда как засекреченная часть написана с использованием разведывательных источников и методов.

“Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России, – сказал Сайег. – Секретное приложение включено в отчет, чтобы избежать потенциального вывода активов названными в нем лицами и организациями, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации”.

При этом Сайег вновь заявил, что в отношении ряда фигурантов секретной части последуют санкции.

“Кремлевский список” подготовлен в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” и опубликован вечером в понедельник. В перечень включены 220 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

На следующий день глава Минфина Стив Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.

Некоторые депутаты от Демократической партии выразили разочарование тем, что новые санкции – за причастность ко вмешательству в американские президентские выборы 2016 года – не был принят сразу же после отправки доклада о “кремлевском списке” в Конгресс. Сенатор-демократ от Огайо Шеррод Браун обвинил Менушина в медлительности.

“Мы возьмем за основу этот доклад и обдумаем, как делаем и всегда, когда именно следует вводить санкции, – возразил глава Минфина. – Это никоим образом не значит, что мы не будем налагать санкций ни на кого из этого списка. Я не думаю, что мы медлительны: список опубликован вчера вечером. Мы ожидаем, что обсудим с вами ситуацию за закрытыми дверями”.