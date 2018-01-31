Среда, 31 января 2018

Значительная часть “кремлевского доклада” была засекречена, чтобы не допустить раскрытия чувствительной информации. Об этом заявил помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сайег, сообщает Bloomberg.

Сайег подчеркнул, что широко распространилась “неверная интерпретация” доклада. По его словам, несекретная часть документа действительно основана на общедоступных материалах, включая веб-сайты, правительственные документы и новости в СМИ, тогда как засекреченная часть написана с использованием разведывательных источников и методов.

“Минфин дал понять, что мы сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России, – сказал Сайег. – Секретное приложение включено в отчет, чтобы избежать потенциального вывода активов названными в нем лицами и организациями, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации”.

При этом Сайег вновь заявил, что в отношении ряда фигурантов секретной части последуют санкции.

“Кремлевский список” подготовлен в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций” и опубликован вечером в понедельник. В перечень включены 220 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина. Критики документа отметили, что он повторяет список Forbes и перечень чиновников с сайтов Кремля и правительства.

На следующий день глава Минфина Стив Менушин на слушаниях в Конгрессе заявил, что против ряда фигурантов “кремлевского списка” будут введены санкции. В то же время чиновник подчеркнул, что само по себе включение в перечень не означает, что к лицу будут применены ограничительные меры. Менушин отметил, что секретная часть доклада включает “сотни страниц”, в то время как открытая занимает девять.

Некоторые депутаты от Демократической партии выразили разочарование тем, что новые санкции – за причастность ко вмешательству в американские президентские выборы 2016 года – не был принят сразу же после отправки доклада о “кремлевском списке” в Конгресс. Сенатор-демократ от Огайо Шеррод Браун обвинил Менушина в медлительности.

“Мы возьмем за основу этот доклад и обдумаем, как делаем и всегда, когда именно следует вводить санкции, – возразил глава Минфина. – Это никоим образом не значит, что мы не будем налагать санкций ни на кого из этого списка. Я не думаю, что мы медлительны: список опубликован вчера вечером. Мы ожидаем, что обсудим с вами ситуацию за закрытыми дверями”.