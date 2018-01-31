Среда, 31 января 2018

Президиум Верховного суда (председательствующий – зампред ВС Петр Серков, судья-докладчик – Александр Замашнюк) отменил как незаконные все решения о продлении ареста нижегородскому анархисту Илье Романову, вынесенные с 22 ноября 2013 по 14 июля 2015 года, во время его пребывания под следствием и под судом по делу о терроризме, а также все отказы по апелляционным жалобам на эти решения. Такую информацию передает корреспондент “Граней” из зала суда.

Решение принято по представлению председателя ВС Вячеслава Лебедева. Такое представление он внес после опубликованного 6 апреля 2017 года решения ЕСПЧ по делу “Носенко и другие против России”. В рамках этого дела были рассмотрены жалобы шестерых граждан России, в том числе и Романова.

Страсбургский суд признал, что содержание заявителей под стражей до приговора было неоправданно долгим, а следовательно, Россия нарушила в отношении каждого из них параграф 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции. Эта норма устанавливает, что арестованные “имеют право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда”. Романову было присуждено 3400 евро компенсации.

Представление Лебедева поддержали как адвокат политзека Джалиль Сирожидинов, так и замгенпрокурора Леонид Коржинек.

Сам Романов требовал также отменить приговор по его делу и вернуть материалы в суд на повторное рассмотрение или же в прокуратуру. Как поясняет корреспондент “Граней”, таким образом политзек “троллил” судей: решение по жалобе Романова на приговор, в которой активист обвиняет Россию в нарушении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции, еще не вынесено – ЕСПЧ лишь коммуницировал ее.

Романов был задержан 26 октября 2013 года после неудачного эксперимента с пиротехникой, в результате которого лишился кисти левой руки. Активиста отправили в СИЗО. 6 августа 2015-го коллегия Московского окружного военного суда в составе Романа Муранова (председательствующий), Сергея Кривошеева и Юрия Чепелева приговорила активиста к 10 годам строгого режима по обвинениям в приготовлении к теракту, покушении на оправдание терроризма, незаконном обороте взрывчатки и изготовлении боеприпасов. 15 декабря того же года коллегия ВС в составе Олега Дербилова (судья-докладчик), Игоря Крупнова и Сергея Сокерина уменьшила Романову срок до 9 лет.

Сам оппозиционер признал вину лишь по обвинениям в обороте взрывчатки и изготовлении боеприпасов.

В апреле 2016-го стало известно, что Романова доставили отбывать срок в мордовскую ИК-22 в поселке Леплей Зубово-Полянского района. В следующем году против политзека в результате провокации фсиновцев начали фабриковать новое дело о публичных призывах к терроризму. На время следствия Романова вывезли из колонии в СИЗО-1 в Саранске.