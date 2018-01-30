Вторник, 30 января 2018

Дмитрий Борисов – последний из известных нам фигурантов “дела 26 марта”. Процесс приближается к логическому завершению. Уже 5 февраля защита окончит представление доказательств, затем, как обычно, быстро пройдут прения и будет назначен приговор.

Уже сейчас о деле понятно практически все. Вот семь фактов, в которых обрисован весь характер взаимоотношений демонстрантов и государства в нынешней России.

1. Дмитрия Борисова свинтили 26 марта за то, что он мешал винтить ни за что своего товарища, который наблюдал, как винтят ни за что других людей.

2. Борисова повалили на землю и били, в том числе сапогом по почкам. Потом полицейские понесли его к автозаку впятером лицом вверх, в это время Борисова продолжали бить. В частности, Александр Комолов наносил ему “расслабляющие удары” в бедро. Но не перепутайте: Борисов не потерпевший, а обвиняемый.

3. “ОВД-Инфо” предполагает, что один из полицейских при этом сжимал Борисова за мошонку.

4. Обвиняют Борисова в том, что он в этом положении махал ногой. Грозит до пяти лет.

5. Потерпевший Илья Ерохин вспоминал о пережитой физической боли от предполагаемого соприкосновения ноги Борисова с его каской чуть больше, чем полтора месяца. Он дал показания о совершенном против него злодеянии только 15 мая. Кстати, это его день рождения. Он утверждает, что пришел в Следственный комитет по своей инициативе.

6. Борисова задерживали сразу в двух параллельных мирах: административном и уголовном. В первом мире за задержание расписались полицейские Цыганков и Крымский, они записали в рапортах обстоятельства задержания, и суд по делу о нарушении правил демонстрации утвердил, что именно они задерживали Борисова. Во втором мире Борисова задерживали Ерохин, Боев, Комолов, Теленков и еще один неустановленный полицейский, и это тоже вскоре будет утверждено решением суда. Судья Дмитрий Гордеев так и объяснил, почему он не будет вызывать Цыганкова и Крымского в качестве свидетелей: то были обстоятельства административного дела, а мы тут рассматриваем уголовное, и это уже как бы совсем другое задержание.

7. Зато Комолов и Теленков уже попались на лжи в другом административном процессе – в отношении Тимофея Медведева. Они расписывались за задержание Медведева и даже выступали свидетелями на суде. Но на видео видно, что задерживали парня не они, а другие полицейские; видно в том числе и по знакам различия. Это произошло потому, что в рапортах традиционно расписывается кто попало, и называется такое массовыми фальсификациями.