Вторник, 30 января 2018

Судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря избирательной кампании Алексея Навального, на восемь суток за ведение из-за границы прямой трансляции протестов 28 января на youtube-канале “Навальный live”. Об этом сообщает “Медиазона”.

Накануне в ОП “Даниловский” на Шаведдинова сфабриковали протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей до 30 суток ареста. Однако юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, представлявший интересы привлекаемого, на суде указал, что такое обвинение вменено неправомерно, поскольку предыдущее решение, вынесенное в отношении Шаведдинова по статье 20.2, еще не вступило в законную силу.

Муссакаев принял этот довод и переквалифицировал дело на часть 2 этой же статьи (проведение публичного мероприятия без уведомления), санкция которой составляет лишь до 10 суток ареста.

Все прочие аргументы защитника судья проигнорировал. Гимади, в частности, указывал, что, как подтвердили опрошенные в процессе свидетели, Шаведдинов не был организатором протестов. Кроме того, отмечал юрист, твиттер “Навальный live” ведет другое лицо. Наконец, подчеркивал защитник, трансляция акций велась из-за границы, а экстерриториальное применение закона грозит международным скандалом.

Позже в среду судья этого же суда Анастасия Лоскутова дала пять суток ареста другой ведущей трансляции на “Навальный live” – Кире Ярмыш, пресс-секретарю Навального. Ярмыш впервые в жизни привлекалась к административной ответственности, и ей с самого начала была вменена часть 2 статьи 20.2 кодекса. Защищал Ярмыш другой юрист ФБК – Иван Жданов.

В протоколах у обоих оппозиционеров утверждается, что они совершали правонарушение “с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов” на пост президента. Под “одним из зарегистрированных кандидатов” подразумевается Владимир Путин, которого ведущие эфира резко критиковали.

В воскресенье утром полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, вскрыли болгаркой дверь в офис ФБК, заявив, будто им поступил звонок о заложенной бомбе. В это время в офисе велась прямая трансляция протестов; эфир был прерван. После этого Ярмыш и Шаведдинов продолжили трансляцию из-за рубежа. Силовики начали разыскивать студию, откуда велся эфир. В частности, они выпилили дверь в склад штаба Навального.

Во вторник Ярмыш и Шаведдинов были задержаны в московском аэропорту Шереметьево сразу по возвращении в Россию. После оформления протоколов обоих оппозиционеров оставили в “Даниловском” на ночь до суда.

“Формально есть все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции, которые сломали три двери в прямом эфире на всю страну в поисках нас, оказалась сильнее, чем закон”, – отмечал тогда Шаведдинов.

За участие в протестах арестован ряд оппозиционеров по всей стране. Так, в понедельник, передавало ОВД-Инфо, в Кемерове на сроки от 4 до 10 суток отправили в спецприемник восемь оппозиционеров.

В среду волонтер калининградского штаба Навального Владимир Неманов был арестован на 10 суток, функционер липецкого штаба Алексей Злобин – на 20 суток, а координатор петербургского штаба Денис Михайлов – на 30 суток.