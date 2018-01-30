Вторник, 30 января 2018

ЕСПЧ коммуницировал жалобы кубанской активистки Дарьи Полюдовой, отбывшей два года колонии-поселения по обвинениям в экстремизме и сепаратизме, а также калининградских оппозиционеров Михаила Фельдмана и Олега Саввина, получивших год с лишним реального срока по делу о вывешивании флага Федеративной Республики Германии на гараже областного УФСБ. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте суда.

Полюдова подала две жалобы; они объединены в одно производство. В первой – на полугодовой арест во время следствия – активистка заявила, что Россия нарушила в ее отношении статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции. Во второй жалобе – на приговор по делу – Полюдова обвиняет Россию в нарушении статьи 10 конвенции (свобода выражения мнения).

Три жалобы Фельдмана и Саввина также объединены в одно производство. Оба активиста обжаловали приговор, обвинив российские власти в нарушении статьи 10 конвенции, а Фельдман – также досудебный арест как нарушающий статью 5.

Полюдова 20 октября прошлого года освободилась из КП-10 в Новороссийске, полностью отбыв срок по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров. В качестве дополнительного наказания он наложил на активистку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

После освобождения из колонии Полюдова продолжила протестную деятельность. В частности, она объявила об организации собственного движения “Левое сопротивление”.

Калининградская акция с вывешиванием флага прошла ранним утром 11 марта 2014 года, во время оккупации Россией Крыма. Вместе с Фельдманом и Саввиным в вывешивании флага участвовал еще один активист – москвич Дмитрий Фонарев.

28 апреля 2014-го всех троих отправили в СИЗО. Им вменили часть 2 статьи 213 (хулиганство по мотивам политической ненависти или вражды, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а Фельдману – также часть 1 статьи 222 УК (незаконный оборот взрывчатки).

Как утверждалось, флаг на гараже УФСБ повесил Фельдман, которого Саввин и Фонарев приподняли на сцепленных руках. Кроме того, заявлялось, будто Фельдман приобрел 357 грамм промышленной взрывчатки ПВВ-7 и, отправляясь на акцию, положил ее в свой рюкзак.

На суде Фельдман и Саввин отрицали вину в полном объеме. Фонарев заявил, что именно он, а не Фельдман повесил флаг. В остальном он присоединился к товарищам.

17 июня 2015 года судья Центрального райсуда Калининграда Алексей Поляков приговорил Саввина и Фонарева к 1 году 1 месяцу, а Фельдмана – за счет присутствия в обвинении ему 222-й статьи – к 1 году 1 месяцу 23 дням общего режима. Все трое осужденных уже отбыли назначенные им сроки в СИЗО, поэтому их освободили в зале суда. 6 октября 2015-го Калининградский облсуд исключил из обвинения активистам мотив ненависти, однако назначенные им сроки оставил без изменения.