Среда, 31 января 2018

Генический райсуд Херсонской области Украины на основании вердикта присяжных приговорил жителя Одесчины Валерия Долапчи к 15 годам колонии с конфискацией имущества за причастность к теракту, совершенному в апреле 2016 года в пгт Новоалексеевке у границы с аннексированным Крымом. Об этом в среду сообщил “Новый визит”.

Кроме того, осужденного обязали выплатить пострадавшим и семье погибшего компенсации материального ущерба и морального вреда. Также с него взыскано свыше 200 тысяч гривен за проведение экспертиз по делу.

Прокурор запрашивал для Долапчи пожизненный срок как для организатора террористической группировки. Однако присяжные сочли такое обвинение недоказанным, и судья переквалифицировала его, признав подсудимого не организатором, а участником группировки.

Сам Долапчи вину не признал. После оглашения приговора он заявил, что не согласен с решением, а также обозвал журналистов, явившихся в суд, пидарасами.

Прокурор не исключил, что его ведомство внесет апелляционное представление в связи с более мягким приговором, чем запрашивалось.

Как отмечается, это первое дело в практике Генического райсуда, которое рассматривалось с участием присяжных. Разбирательство продолжалось больше года.

Теракт в Новоалексеевке произошел днем 14 апреля 2016 года. Взорвалась машина “ВАЗ-2101″ (“Жигули” первой модели) с номерами, зарегистрированными в Одесской области, припаркованная у кафе.

Взрыв был такой силы, что автомобиль разорвало на куски, а в соседних домах ударной волной выбило оконные стекла. Сообщалось, что осколки машины попадались в радиусе 100 метров от взрыва.

Жертвой инцидента стал 39-летний местный житель, в момент взрыва проезжавший мимо на велосипеде. Еще пять человек получили различные травмы, в том числе сложные переломы и ожоги.

Долапчи был задержан СБУ в мае 2016-го. Считается, что кроме него к теракту причастен еще один преступник – непосредственный исполнитель. Его пока не разыскали.

В Новоалексеевке проживает одна из самых многочисленных за пределами Крыма крымскотатарских общин. Крымскотатарский язык имеет там статус регионального.

После того как в декабре 2014 года Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, станция Новоалексеевка стала конечной для всех поездов, ранее следовавших на аннексированный полуостров.

В сентябре 2015-го активисты из Новоалексеевки приняли участие в гражданской блокаде Крыма.