Среда, 31 января 2018

За год в России зарегистрировано 1871 преступление террористической направленности. Это следует из данных, опубликованных на сайте статистики надзорного ведомства.

К таким преступлениям относятся террористический акт, вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо ложное сообщение о теракте, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Наибольшее число террористических преступлений выявлено в Дагестане – 531. Далее следует Чечня (256) и Кабардино-Балкария (143). В Москве таких преступлений зарегистрировано 59, Ингушетии – 67, Карачаево-Черкессии – 57. В аннексированном Крыму выявлено одно преступление, в Севастополе их не было.

Число преступлений, связанных с терроризмом, сократилось на 16 процентов по сравнению с 2016 годом. Тогда их было зарегистрировано 2227. Резкий рост выявленных террористических преступлений начался в 2014 году – с 661 до 1128.

При этом увеличилось число выявленных лиц, совершивших преступления террористического характера – с 653 до 873. Здесь опять же лидируют Дагестан (257), Чечня (158), КБР (87) и Москва (39). Однако на пятом и шестом местах оказались Татария и Башкирия – 35 и 31.

Число зарегистрированных преступлений преступлений экстремистской направленности возросло до 1521 с 1450 в 2016 году. Первенство также у Дагестана – 87. Затем идет Москва с 78 преступлениями, Свердловская и Московская области – по 62. В Крыму выявлено 26 преступлений, в Севастополе – 10. Только в двух регионах, Тыве и Ямало-Ненецком АО, экстремистских преступлений не зафиксировано.

За прошлый год выявлено 972 “экстремиста”. Больше всего их оказалось в Москве и Московской области – 48 и 47, а также в Красноярском крае – 44. В Татарстане и Дагестане выявлены по 28 причастных к экстремистским преступлениям, в Челябинской области – 26.