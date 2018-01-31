Среда, 31 января 2018

Сенат Польши в ночь на четверг принял новый закон об Институте национальной памяти, вводящий среди прочего норму об уголовной ответственности за отрицание “преступлений украинских националистов” против поляков. Об этом сообщает “Укринформ”.

В поддержку законопроекта проголосовали 57 сенаторов, преимущественно члены правящей партии “Право и справедливость”, против выступили 23 члена верхней палаты от оппозиционных сил; 2 воздержались.

26 января законопроект был принят Сеймом – нижней палатой парламента. Теперь документ должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Новый закон существенно расширяет полномочия Института национальной памяти Польши в части расследования “преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени”. Помимо отрицания “преступлений украинских националистов” запрещается также пропаганда идеологии украинского национализма. За это закон предусматривает до трех лет тюрьмы.

Также документ запрещает называть нацистские концлагеря, действовавшие на территории Польши, “польскими лагерями смерти”. 27 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал эту норму и поручил послу страны в Варшаве заявить протест польскому премьеру Матеушу Моравецкому.

Обеспокоенность новым законом высказывали США.

Во время обсуждения в Сенате перспектива ухудшения отношений с США и Израилем была одним из аргументов противников законопроекта. Кроме того, сенаторы от оппозиции указывали, что новый закон фактически вводит в Польше цензуру, запрещая дискуссии о вине поляков в преступлениях Второй мировой войны.