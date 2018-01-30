Вторник, 30 января 2018

В Ираке в плену обнаружены 18 россиянок, в том числе из Чечни, Ингушетии и Дагестана, и около 30 их детей. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на сотрудницу НКО, работающей в Чечне.

Положение пленных, вероятно, очень тяжелое, отметила собеседница издания. Она представила письмо, которое одна из находящихся в Ираке женщин написала своей матери. Пленная сообщает, что уже пять месяцев вместе со своими детьми и рядом других женщин находится фактически в рабстве.

Удерживают пленных, добавила автор письма, Пешмерга (армия Иракского Курдистана) и отряды шиитского ополчения в Багдаде.

14 декабря прошлого года член Совфеда от парламента Чечни Зияд Сабсаби заявлял, что с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина, а в ближайшее время из Сирии и Ирака предполагается вывезти еще свыше 150. Несколькими днями позже, 19-го числа, чеченские власти объявили, что в лагере беженцев в Ираке обнаружен еще 41 россиянин.

Между тем некий не названный по имени чиновник администрации Чечни заметил в комментарии “Кавказскому узлу”, что вопрос о возвращении упомянутых Сабсаби 150 россиян до сих пор не решен, поскольку работа “наталкивается на серьезные трудности”. О каких именно трудностях идет речь, он не пояснил.

С 21 октября прошлого года в Грозный с Ближнего Востока прибыли под гарантии Кадырова как минимум две группы матерей с детьми – как россиянок, так и жительниц стран СНГ. По прилете в Россию все женщины подписывали явки с повинной. Согласно примечанию к статье 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) такой шаг избавляет от ответственности по этой статье.

Между тем в Дагестане силовики вопреки как Уголовному кодексу, так и гарантиям Кадырова задержали всех женщин, прибывших из Сирии по крайней мере в составе двух групп. Одна из задержанных, 26-летняя Наида Шайх-Ахмедова из Хасавюрта, 23 января нынешнего года была осуждена к 12 годам общего режима. На воле у заключенной остались сын и дочь в возрасте 1-2 лет.