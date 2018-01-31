Среда, 31 января 2018

Я вернулся домой в Москву после двадцатилетней работы в Вашингтоне… Начать с того, что Москва удивительно похорошела. В Вашингтоне я просто не знаю такого красивого и ухоженного парка, как на Воронцовских прудах у нас под окнами, а ведь я еще помню эту усадьбу совершенно заброшенной. Не видел я в Америке и ничего сравнимого по доступности и удобству с новым Центральным кольцом Московского метрополитена. Объехав его целиком по кругу, я буквально со всех сторон осмотрел родную, но быстро меняющуюся и не всегда уже узнаваемую столицу и получил огромное удовольствие. Кстати, вот это ощущение быстрых перемен – пожалуй, вообще главное за все время после возвращения. Оно не покидало меня и в Москве, и в Подмосковье, и, например, в Нижнем Новгороде, куда я домчался к родным на новом для меня поезде – стремительной “Ласточке”… Да, Америка по-прежнему живет вольготнее и богаче, но там застой, если не регресс. Да, России тяжело наверстывать упущенное, но она рвется вперед. И ветер наполняет ее паруса.

Андрей Шитов, обозреватель ТАСС. “Welcome Home, или Возвращение на Родину”

Двадцать седьмого апреля (1937 года. – Ред.), рано поутру, подъезжал я уже к Вязьме и, как обычно, через вагонное окно жадно всматривался в окружавшую природу. Белоснежные березки, покрывавшиеся зеленеющей листвой, показались мне на этот раз особенно приветливыми и уже старыми знакомыми. Не берусь судить, в силу каких причин русская земля мне всегда казалась легче французской, почему-то по ней легче было ходить. И как-то необычайно легко дышалось в этот приезд в Москве, и встречные люди казались как-то по-новому любезными… После почерневшего от времени парижского военного министерства меня в Москве приятно поразило здание бывшего Александровского военного училища, заново отремонтированное под Наркомат обороны. В управлении кадров после долгого разговора о будущей службе меня спросили: чего бы я сейчас желал?

– Пропуск на Первомайский парад, – заявил я.

- Желание это будет исполнено, – ответил мне ясно и коротко начальник… “Какая честь! Какая честь!” – подумал я… Я родился под счастливой звездой и желаю тебе, мой читатель, быть столь же счастливым, каким чувствовал я себя в это радостное первомайское утро!

Алексей Игнатьев (1877-1954), военный деятель, генерал-лейтенант. “Пятьдесят лет в строю”