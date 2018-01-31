Среда, 31 января 2018

Против бывших топ-менеджеров входящей в структуру Минобороны госавиакомпании “224-й летный отряд”, которая в числе прочего занимается перевозкой машин из кортежа Владимира Путина, открыто дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК, до 10 лет колонии). О деле, расследуемом уже некоторое время, в четверг со ссылкой на неофициальные источники сообщил “Коммерсант”.

Известно о двух фигурантах. Это экс-гендиректор компании Константин Вартанов и его бывший зам Дмитрий Новицкий. Обоих уволили еще в 2016 году после проверки, по итогам которой и было открыто дело. Вартанов после возбуждения дела скрылся. Новицкий отправлен в СИЗО; вину он не признает.

Первоначально делом занимался транспортный главк СКР; затем расследование передали в главное управление ведомства. Как утверждается, в 2010-2015 годах топ-менеджеры “224-го летного отряда” похитили от нескольких сотен миллионов до 2 миллиардов рублей “Рособоронэкспорта”, выделенных на воздушные перевозки.

По некоторым данным, фигуранты во много раз завышали цены на услуги “Рособоронэкспорту” по доставке грузов военного и двойного назначения в Алжир, Вьетнам, Камбоджу, Сирию, Эфиопию и другие страны. Для этого использовалась подконтрольная топ-менеджерам “224-го отряда” фирма-посредник. Деньги с ее счетов выводились в несколько ближневосточных банков.

224-й летный отряд был основан в 1979 году. Во время войны в Афганистане его пилоты занимались переброской личного состава и грузов в эту страну. При этом тогда он входил в структуру Министерства гражданской авиации.

В 1993-м президент Борис Ельцин перепрофилировал отряд, поручив ему воздушные перевозки по заданию главы государства и различных госструктур. Тогда пилоты среди прочего начали заниматься транспортировкой машин из президентских кортежей. Параллельно авиакомпания ведет коммерческие перевозки, доходы от которых идут в бюджет ВВС.

В 2016-2017 годах были открыты два дела против руководства специального летного отряда “Россия”, занимающегося перевозкой высших государственных чиновников, в том числе Путина. В первом деле 12 фигурантов, в том числе бывший гендиректор отряда Ярослав Одинцев. Им вменяется злоупотребление полномочиями.

По второму делу – об откатах – были арестованы действующие на тот момент замгендиректора отряда Андрей Тюрин и начальник производства авиационно-технической базы Александр Рейхтман.

Как утверждалось, друг с другом эти дела не связаны.