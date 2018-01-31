Среда, 31 января 2018

Наличие в Балаклаве старых обветшалых зданий не только портят эстетический облик знаменитого района Севастополя, но и могут угрожать безопасности жителей, проживающих в домах ненадлежащего технического состояния. Поэтому приоритетный план по развитию Балаклавы является важным решением севастопольских властей, информируют Новости Крыма.

В разработанном проекте реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторических и культурных объектов, отражающих архитектурную ценность старой застройки. Проектные решения касаются оптимальной организации городского транспорта, коммуникационных систем жизнеобеспечения, инфраструктуры района. Строительство новых объектов на местах снесенного ветхого жилья будет производиться с учетом сложившегося архитектурного стиля улиц и жилых кварталов. Планируется создание больших обустроенных зон для отдыха горожан и туристов.

Открытие Керченского моста существенно увеличит поток отдыхающих, поэтому район Балаклавской бухты, место, особенно посещаемое приезжими, предполагается застроить гостиницами и местами отдыха. Проект не предусматривает возведение крупных многоэтажных объектов, что может визуально изменить сложившийся облик бухты.

Зоны отдыха будут оборудованы развлекательными аттракционами и детскими площадками, в рамках этой идеи будет осуществлена реконструкция парка Патриот.

Интересной инициативой поделилась руководитель проекта Мария Литовко. Концепция принятого плана реконструкции будет размещена на сайте, в открытый доступ, где жители могут ознакомиться с ожидающими их переменами.

В соответствии с проектными решениями, район Балаклавской бухты будет освобожден от построек Балаклавского рудоуправления. Дробильная фабрика и железнодорожный узел предприятия будут перенесены за черту города. Такое решение поможет решить несколько проблем: избавление жителей города и туристов от производственных выбросов и шума работающих механизмов и освобождение значительной территории в центральном районе города под новую застройку. Помимо этого будет снесен склад готовой продукции Западного Балаклавского Карьера. Стимулировать инвесторов местные власти готовы снижением арендной платы на землю сроком на 5 лет.

Приоритетный проект развития Балаклавской бухты предусматривает освобождение прибрежных участков от причальных и других сооружений, не соответствующих новому плану застройки. Правительство Севастополя решило создать все условия для развития яхтенного туризма, постройки современных причалов и доков. Все эти усилия направлены на увеличение туристической привлекательности города и удобства местных жителей.