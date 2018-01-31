Среда, 31 января 2018

Клиентоориентированность персонал складского комплекса ЧТПЗ высоко оценивается партнерами и заказчиками продукции трубного завода. Трубная продукция, выпускаемая с соблюдением строгих технологических и экологических стандартов, востребована на внутренних и международных рынках обеспечения топливно-энергетических комплексов.

Придерживаясь стратегии поставки клиентам интегрированных решений для трубопроводного транспорта, завод производит не только масштабную линейку основной продукции, но также значительное количество комплектующих и непрофильных изделий.

Обширна номенклатура, большая клиентская база, географическая разбросанность потребителей, сложная логистика – все эти факторы диктуют необходимость уделять серьезное внимание клиентскому сервису. С этой целью на сайте предприятия http://chtpz-sale.ru/production/ вводятся все новые сервисы, улучшающие коммуникационные инструменты для связи с заказчиком.

У клиентов есть возможность не только сделать заказ в онлайн режиме, но и получить развернутую консультацию менеджера в чате сайта, отследить стадию формирования и доставки своего заказа и, в случае необходимости или нештатной ситуации, позвонить на горячую линию. Заказчикам, использующим услугу Личного кабинета, доступна возможность отслеживания груза, ознакомления с имеющейся на складе продукцией, оформления необходимых финансовых и технических документов.

Все усилия персонала, направленные на повышение лояльности и качества клиентского обслуживания, получили достойную оценку Форума экспертов «Customer Experience Management Forum» в 2016 году. Звание «Лучшей клиентоориентированной компании промышленного комплекса» стимулируют сотрудников на дальнейшие шаги по развитию клиентского сервиса.

Для поддержания сложившихся партнерских отношений компания организовывает мероприятия, бизнес-конференции, деловые встречи, на которых заказчиков и потенциальных клиентов знакомят разрабатываемыми и реализованными проектами улучшения клиентского сервиса. Внедренные программы идентификации продукции WMS позволяют контролировать товарные остатки, предоставлять заказчику соответствующую актуальную информацию, повысить логистические показатели.

Все эти инициативы позволяют ЧТПЗ сохранять лидирующую позицию на рынке трубной продукции.