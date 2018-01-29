Понедельник, 29 января 2018

Общество должно ограждать себя от деструктивного влияния интернета. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, сообщает РИА “Новости”.

“Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год – что хочешь, то и говори, тем более в интернете, “черный воронок” за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?” – сказал Путин.

“Общество имеет право себя защищать. Это не должно быть, знаете, прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания”, – отметил Путин. Президент связал недавние инциденты в российских школах с влиянием сети. “Сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись”, – сказал Путин.

Президент напомнил об уже введенных ограничениях в российском сегменте интернета. “Сколько было шума, что вводятся какие-то ограничения, связанные с распространением наркотиков, детской порнографии и так далее. И что, что-то случилось? Нет, никаких перегибов нет. Со стороны общества должен быть контроль за подобными ограничениями, это правда. Нужно разработать систему этого контроля”, – сказал Путин. При этом президент подчеркнул, что такая система не должна быть “драконовской”.

В октябре Путин заявил, что необходимо повышать безопасность российского сегмента интернета, а в отношении лиц, использующих его в преступных целях, следует применять жесткие меры. “Как и в других демократических странах, мы должны бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей, оправдания терроризма, экстремизма, решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества в целом и отдельных граждан, – сказал президент на заседании Совета безопасности России. – При этом подчеркну – речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, о каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации”.

Путин отметил, что правоохранительные органы стали чаще выявлять и пресекать в интернете деятельность вербовщиков “Исламского государства. “Так же жестко в рамках закона нужно действовать и в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях”, – заявил президент.