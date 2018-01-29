Понедельник, 29 января 2018

В московском аэропорту Шереметьево по возвращении в Россию были задержаны Кира Ярмыш, пресс-секретарь политика Аленксея Навального, и Руслан Шаведдинов, пресс-секретарь избирательной кампании политика. Об этом сообщает сама Ярмыш.

28 января Ярмыш и Шаведдинов в течение 14 часов вели прямую трансляцию на youtube-канала “Навальный live” со всероссийской акции “Забастовка избирателей”. Студия находилась за пределами России.

В аэропорту сотрудники подвергли Ярмыш и Шаведдинова “выборочному досмотру”, который продолжался около часа. “Таможенники со словами “ну вы же все понимаете” рассказывают, как им самим это все не нравится и как “по вашу душу приехали и потребовали”. Класс”, – написал Шаведдинов.

При выходе из таможенной зоны Ярмыш и Шаведдинова задержали полицейские. “Нас с Русланом везут в ОВД за “призывы к несогласованной акции”, – отметила Ярмыш. – Должна признаться, что меня ни разу в жизни до этого не задерживали, ни на одном митинге. Так что все происходящее воспринимаю как удивительное открытие. Посадили в микроавтобус, семеро человек везут нас двоих”.

Задержанных доставили в ОП “Даниловский”. Там на них сфабриковали протоколы по “митинговой” статье 20.2 КоАП, причем Шаведдинову вменили часть 8 этой статьи (повторное нарушение), предусматривающую до 30 суток ареста.

Обоих оппозиционеров оставляют в отделе на ночь до суда.

“Формально есть все основания отпускать нас с повестками, но обида сотрудников полиции, которые сломали три двери в прямом эфире на всю страну в поисках нас, оказалась сильнее, чем закон”, – заметил Шаведдинов.

“Продолжаем называть вещи своими именами: Кира и Руслан задержаны в аэропорту за отличную журналистскую работу”, – написал Леонид Волков, начальник федерального избирательного штаба Навального.

В воскресенье утром полицейские, в том числе оперативники ЦПЭ, вскрыли болгаркой дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией. Силовики заявили, будто им поступил звонок о заложенной бомбе. В это время оттуда из офиса вели прямую трансляцию новостей с “Забастовки избирателей” Дмитрий Низовцев и Елена Малаховская. Полицейские задержали их, юриста ФБК Александра Помазуева, координатора столичного штаба Навального Сергея Бойко и еще несколько человек. Всех доставили в отдел полиции “Даниловский”.

Вечером в понедельник Судья Симоновского райсуда Хызыр Муссакаев назначил Бойко 15 суток ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия) за публикацию ролика о планируемой акции. Тот же судья Муссакаев арестовал на 10 суток Низовцева. Ему вменили сопротивление сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Такое же наказание получил и Помазуев. Малаховской тот же судья назначил штраф 1000 рублей.