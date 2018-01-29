Понедельник, 29 января 2018

В Чикаго судья Северного округа Иллинойса Джоан Хамфри Лефкоу удовлетворила иск, поданный семьями людей, погибших в катастрофе малайзийского Boeing-777 над Донецкой областью Украины, к командиру пророссийских террористов Игорю Гиркину. О решении, вынесенном еще 20 декабря прошлого года, во вторник сообщила Zembla.

Заявителями выступили родственники 25 жертв, в том числе 10 подданных Нидерландов. Всего, говорится в публикации, Лефкоу постановила взыскать с Гиркина 400 миллионов долларов.

Можно предположить, что компенсации разным заявителям были присуждены различные. Во всяком случае, родственникам погибшей Анжелик Гианоттен назначена выплата 20 миллионов долларов: 10 миллионов в качестве компенсации и столько же как штраф. Между тем 20 миллионов – это больше, чем 1/25 от 400 миллионов.

Сам Гиркин участия в процессе не принимал. Разыскать его для уведомления о разбирательстве по официальному адресу в Москве суду не удалось.

Адвокат истцов Флойд Уизнер заметил, что шансы получить с Гиркина сумму, назначенную судом, у его клиентов нулевые. Юрист добавил, что примет меры для ареста имущества террориста, однако средств Гиркина едва ли хватит для выплаты по иску.

Тем не менее, подчеркнул Уизнер, “вопрос не в деньгах, а в справедливости для семей”. “Мы хотим внимания на мировой арене к делу (об ударе по Boieng. – Ред.) и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию”, – пояснил юрист.

О подаче иска к Гиркину стало известно 16 июля 2015 года, в канун первой годовщину катастрофы Boeing. Первоначально в деле было лишь 18 заявителей, а исковая сумма составляла 900 миллионов долларов.

Основанием для обращения в суд стал американский Закон о защите жертв пыток, действующий с 1992 года. Этот закон позволяет гражданам любых государств подавать в США судебные иски к лицам, причастным к пыткам и внесудебным казням.

Ответственность за преступление была возложена именно на Гиркина в связи с публикацией на ВК-странице его сторонников, в которой утверждалось, что террористы сбили украинский военно-транспортный самолет. Вскоре, когда стало известно, что на самом деле сбитый самолет был гражданским, пост удалили. Как отмечалось в иске, Гиркин “приказал провести эту операцию, помог в ее проведении либо подстрекал к ней либо же был в сговоре с лицами, которые выпустили один или несколько снарядов по самолету”.

В документе также подчеркивалось, что в преступлении замешан и Кремль, поскольку именно из России на Украину поступил снаряд, которым сбили самолет. “Ответчик Гиркин действовал по уполномочию, действительному либо предполагаемому, лиц из государственного руководства России”, – указывали истцы.