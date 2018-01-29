Понедельник, 29 января 2018

Москвича Дмитрия Богатова, против которого сфабриковано дело о призывах к терроризму и приготовлении к массовым беспорядкам, освобождают из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее домашний арест Богатова был продлен до 31 января. Как отмечает “Медиазона” со ссылкой на Саркиса Дарбиняна, адвоката обвиняемого, вторник – последний день, когда СКР мог обратиться в Пресненский райсуд Москвы с ходатайством о продлении Богатову меры пресечения. Однако ТАСС в суде рассказали, что следственное ведомство такого ходатайства не направляло.

В свою очередь, неназванный источник агентства в правоохранительных структурах объяснил освобождение Богатова “отсутствием оснований для продления ему меры пресечения”.

“Дима до сих пор с браслетом дома сидит, – прокомментировала публикацию ТАСС в своем телеграм-канале жена обвиняемого Татьяна Федорова. – Завтра только разбираться едут. Главная интрига: прекращение преследования или подписка о невыезде? Нашим адвокатам никто не колется”.

26-летнему Богатову, преподавателю математики в Московской финансово-юридической академии, вменены часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков; до семи с половиной лет колонии) и часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет; до семи лет). Согласно фабуле дела, москвич призывал к участию в протестах 2 апреля 2017 года.

Как утверждается, 29 марта Богатов с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во “Вконтакте” следующее сообщение: “2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон – по возможности”. СКР заявляет, что запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после возбуждения дела против москвича пользователь, имеющий доступ к аккаунту “Айрат Баширов”, взял на себя ответственность за публикацию вмененного математику поста.

Богатова задержали в ночь на 6 апреля. Четыре дня спустя, 10-го числа, он был отправлен в СИЗО.

В поддержку Богатова выступили разработчики Tor, а также операционных систем Linux Debian, в создании которых принимал участие математик. Кроме того, заявление в защиту политзека сделал американский перебежчик Эдвард Сноуден.

Инициативная группа МГУ, выпускником которого является Богатов, организовала сбор подписей на имя Владимира Путина с просьбой вмешаться в расследование дела и привлечь к нему компетентных специалистов. Подписи под документом поставили 1544 преподавателя, аспиранта и студента университета. 18 июля обращение было передано в администрацию президента.

24 июля Богатова перевели под домашний арест.

В начале декабря стало известно, что СКР отказался приобщить к делу результаты исследования на полиграфе, которое полностью подтвердило непричастность обвиняемого к публикации поста.

На прошлой неделе выяснилось, что компьютерно-техническая экспертиза, занявшая восемь месяцев, также не нашла доказательств, уличающих Богатова.