Вторник, 30 января 2018

Китай и Россия угрожают интересам, экономике и ценностям США. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к Конгрессу “О положении страны”, сообщает “Голос Америки”.

“Мы противостоим враждебным режимам, террористическим группам и таким соперникам, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям”, – сказал Трамп.

Трамп вновь заявил, что США должны нарастить ядерный потенциал. “В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который, надеюсь, нам никогда не придется использовать, но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он смог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого-либо еще”, – подчеркнул президент.

Ядерные ракеты Северной Кореи угрожают США, отметил Трамп. Поэтому Вашингтон оказывать давление на Пхеньян, поскольку “уступки только поощряют агрессию и провокации”.

Трамп призвал Конгресс закрыть “зияющие дыры” в ядерном соглашении с Ираном. Он напомнил, что его администрация ввела жесткие санкции в отношении Венесуэлы и Кубы.

Президент также заявил о решимости нанести окончательное поражение “Исламскому государству”. Президент отметил заявил, что не намерен закрывать тюрьму Гуантанамо и попросил Конгресс сохранить необходимых полномочий “по задержанию террористов в рамках борьбы с ИГИЛ и “Аль-Каидой”.

“Сегодня я прошу Конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы доллары зарубежной помощи Америки служили американским интересам, поступали только ее друзьям”, – сказал президент. Он отметил, что после принятия решения о признании Иерусалима столицей Израиля “десятки стран проголосовали на сессии Генеральной ассамблеи ООН против суверенного права Америки, касающегося признания”. При этом эти страны ежегодно получают около 20 миллиардов долларов в качестве помощи от США.

Трамп также призвал ужесточить миграционное законодательство. ОН подчеркнул необходимость прекращения визовой лотереи и “цепной иммиграции”, а также строительства стены на границе с Мексикой.

Говоря об экономике США, Трамп заявил о “невероятном прогрессе” за время его президентства. По его словам, в США было создано 2,4 миллиона рабочих мест. Количество новых заявок на получение пособий по безработицы упало до 45-летнего минимума. Фондовый рынок бьет рекорды, отметил президент.