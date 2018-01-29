Понедельник, 29 января 2018

Судья Курганского облсуда Игорь Головин подтвердил повторный оправдательный приговор, вынесенный по делу об экстремизме Али Якупову, бывшему имаму соборной мечети в столице региона. Об этом сообщает Znak.com.

Как и после первого оправдательного приговора Якупову, прокуратура обратилась в облсуд с апелляционным представлением. Однако на этот раз надзорное ведомство проиграло разбирательство.

Приговор имаму вступил в законную силу. Прокуратура может далее обжаловать решение в кассационном порядке, однако для этого, отмечает Znak.com, она должна указать на наличие каких-либо новых фактов или обстоятельств.

Якупову был инкриминирован пункт “б” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе “коммунисты”, совершенное с использованием служебного положения). Ему грозило до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела, в ночь на 5 ноября 2015 года имам опубликовал во “Вконтакте” комментарий к посту о запрете ношения хиджабов в Китае. В комментарии выражалось возмущение такой мерой, а китайским коммунистам предрекались “небесные кары”.

Сам Якупов вину последовательно отрицал. Он настаивал, что не публиковал комментарий, а его ВК-страницу взломали. В деле действительно указывалось, что вход на страницу имама был произведен с “неустановленного устройства”.

Возбуждение дела Якупов объяснял возбуждение дела своим назначением на должность имама. С этим назначением не согласились предыдущий имам Зиёдали Мизробов и часть джамаата, занявшая его сторону. Имамом Якупов стал в 2015 году, а дело против него открыли уже в начале 2016-го. Защита обвиняемого не исключала, что ко взлому его страницы причастны именно сторонники Мизробова.

В итоге Якупов ушел с поста имама мечети, заявив, что у него “желания нет больше там работать”. Должность вновь занял Мизробов. Свою ВК-страницу Якупов после возбуждения дела удалил.

Первый приговор по делу вынес 25 апреля 2017 года судья Курганского горсуда Сергей Лушников. Он отметил, что факт публикации комментария подсудимым обвинение доказало, однако обращение к высшим силам не может быть расценено как преступление.

Прокуратура, чиновник которой требовал для Якупова два года условно, обжаловала приговор в облсуде, и 22 июня судья Александр Ермохин отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение.

Однако 27 ноября судья Евгений Колесов повторно оправдал Якупова. Этот приговор во второй инстанции устоял.

Между тем, передает Znak.com, региональное УФСБ сообщило, что с лета прошлого года двое 20-летних курганцев, учившихся у Якупова арабскому языку, были в разное время оштрафованы по части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание). Один, как утверждалось, пропагандировал в интернете теракты-самоубийства. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Второй якобы публиковал во “Вконтакте” видео и аудио с оправданием терроризма. Ему дали штраф 250 тысяч.

“Учитель (Якупов. – Ред.) проводил проповеди об очищении ислама и рекомендовал получать теологическое образование в зарубежных учебных центрах (студенты которых уязвимы в вербовочном отношении для представителей международных террористических организаций)”, – цитирует Znak.com сообщение спецслужбы.

По информации издания, эти двое – не единственные ученики Якупова, вызвавшие интерес силовиков, однако о приговорах по делам в отношении других знакомых имама пока не сообщалось.

Между тем сам Якупов заметил Znak.com, что по делам учеников его не допрашивали, а о преследовании молодых людей он узнал случайно около полугода назад. “Один перепостил книгу под запретным названием, а второй смотрел какие-то видеоролики, – пояснил бывший имам. – Причем один делал это в 2014 году, а другой – в начале 2015-го. Я в Курган приехал в конце сентября 2015 года. Если бы я знал, что они делают такие вещи, я бы сразу запретил им. Но я не имел об этом представления”.

На занятиях, добавил Якупов, никаких радикальных заявлений его ученики не делали.

Ранее Якупов жил в Пензенской области. Там в 2013 году ему были предъявлены обвинения по статьям 282 и 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Однако позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.

После оправдания в Кургане Якупов заявлял о намерении вернуться в Пензенскую область. При этом он отмечал, что больше имамом работать не намерен.