Вторник, 30 января 2018

Над международными водами Черного моря вблизи Крыма российский истребитель СУ-27 опасно сблизился с американским разведывательным самолетом EP-3E Aries II. Видеозапись происшедшего в понедельник инцидента опубликовала пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

Американский разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, выполнял полет во время проходивших в аннексированном Крыму военных учений. СУ-27 сопровождал его в течение 2 часов 40 минут. В какой-то момент российский истребитель пересек курс самолета ВМС США, наклонился и продемонстрировал подвешенные под крыльями ракеты класса “воздух-воздух”. В результате такого маневра EP-3E, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию, сообщили в Пентагоне. Американские военные назвали маневр Су-27 опасным и непрофессиональным.

В Министерстве обороны России отрицали небезопасное сближение российского истребителя с американским самолетом. “Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было”, – заявили в пресс-службе ведомства. Российские военные утверждают, что истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.

В США выразили “самую серьезную озабоченность” в связи с инцидентом. “Хотя американский самолет действовал в рамках международного права, российская сторона грубо нарушила действующие соглашения и международное законодательство, – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. – Это лишь очередной пример действий российских военных, игнорирующих международные нормы и соглашения.

MT @USNavyEurope: US EP-3 flying in international airspace over #BlackSea was intercepted by Russian Su-27 yesterday. Interaction determined unsafe as Su-27 came within feet & crossed EP-3's flight path, causing EP-3 to fly thru Su-27's jet wash. See for yourself: pic.twitter.com/QTtnam5F21

Это далеко не первый случай опасных маневров российских истребителей вблизи самолетов США и других стран Запада. В мае 2016 года ведущий предвыборную кампанию Дональд Трамп заявил, что российские военные самолеты, если они совершают опасные маневры вблизи американских, нужно сбивать. По его словам, после такого инцидента действующий президент Барак Обама должен был бы позвонить Владимиру Путину и сказать: “Послушай, сделай нам одолжение – не делай этого, забери этого маньяка, просто прекрати это”. “А если это не сработает, – заметил Трамп, – и этот козел придет к тебе – ты должен стрелять”.