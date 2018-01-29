Понедельник, 29 января 2018

В 10 регионах Европейской России прошли обыски по делу о распространении книги нациста Кирилла Блинова “Юность на белых шнурках”. Об этом, не называя заглавия книги и имени ее автора, во вторник сообщил нижегородский главк СКР.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до пяти лет колонии.

Первым об обысках написал в понедельник утром телеграм-канал “Кремлевская прачка”. На фото в публикации были изображены пистолет, биты, а также флаг Misanthropic Division, якобы изъятые у нацистов. При этом “Кремлевская прачка” сообщала об обысках только в Москве.

Вечером краткое видео об обысках поместили “Известия”. Заявлялось, что “членов банды задерживали по всей стране”.

Несколько позже в тот же день появился более подробный репортаж РЕН-ТВ. В нем и фигурировали фамилия Блинова и название его книги; СКР, однако, в своем сообщении упомянул не одну, а целый ряд книг нациста.

В репортаже РЕН-ТВ утверждалось, что оперативники ФСБ задержали сотни человек. В частности, телеканал сообщал об обыске в московском тату-салоне Олега Масюты. Заявлялось, что Масюта устроил там подпольный пункт распространения запрещенных книг и нацистской символики. Как говорилось в репортаже, эти книги и символика поступали из-за рубежа и расходились из салона Масюты по всей России. Часть книг и листовок печаталась в самом салоне, утверждал РЕН-ТВ.

СКР, однако, сообщил лишь о 19 обысках. При этом до судов об аресте, говорится в публикации главка, задержаны лишь двое граждан, хотя в статусе подозреваемых допрошены девять.

Обыски помимо Москвы проводились в Подмосковье, а также в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Самарской и в Краснодарском крае. В Нижегородской области обыск прошел в частности в ИК-6 строгого режима в поселке Мирный Варнавинского района, где 26-летний Блинов отбывает срок 25 лет по обвинениям в двух убийствах, а также покушениях.

Как следует из сообщения СКР, нацист, уже находясь в колонии, создал “в одной из соцсетей” сообщество своих единомышленников. Свои книги, заявляет ведомство, Блинов написал там же, в ИК-6.

В этой связи СКР пообещал “дать юридическую оценку действиям сотрудников ГУФСИН, допустивших противоправные деяния осужденного”.

РЕН-ТВ утверждало, что “Юность на белых шнурках” популярна в украинском “Правом секторе”, а в тату-салоне Масюты посетителей приглашали на концерт в Киев – “поддержать так называемых борцов за чистоту славянской крови”.

Блинов (прозвище Риддик) – уроженец города Бор, пригорода Нижнего Новгорода. Он был задержан в 2010 году и обвинен по пунктам “а”, “ж”, “л” части 2 статьи 105 (убийство двух или более лиц по мотивам расовой ненависти либо вражды, совершенное группой лиц) и по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “ж”, “л” части 2 статьи 105 УК (покушение на это же преступление). Приговор нацисту вынес 13 сентября 2011-го Нижегородский облсуд.

Подсудимый признал вину в драке, но причастность к убийствам отрицал.

В список экстремистских материалов “Юность на белых шнурках” не включена.