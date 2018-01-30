Вторник, 30 января 2018

В Москве в квартиру журналиста Павла Никулина силовики пришли с обыском в связи с опубликованной в марте 2017 года в журнале The New Time статьи “Из Калуги с джихадом”. Об этом он сам сообщил в своем Твиттере.

“У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают”, – написал Никулин. Следственные действия проводятся на основании постановления, выданного судом в Калуге, рассказал журналист “Медиазоне”. По его словам, в документе указана статья 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Обыск сотрудники калужского управления ФСБ начали еще до приезда адвоката. По словам адвоката “Открытой России” Романа Климова, Никулин находится в статусе свидетеля. После обыска его повезут на допрос.

5 мая 2017 года Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за публикацию интервью “Из Калуги – с джихадом”, взятого Никулиным у россиянина, который воюет в Сирии в составе “Джабхат фатах эш-Шам”. В ведомстве посчитали, что в интервью содержатся “признаки оправдания экстремизма”. Никулин подготовил его еще осенью 2016 года, однако целый ряд изданий отказался публиковать текст. После нескольких неудачных попыток журналист в феврале прошлого года связался с редакцией журнала Esquire. Там обещали дать ответ, однако к назначенному сроку с Никулиным не связались.

Позже выяснилось, что редакцию Esquire посетил оперативник ФСБ, который заявил: “Паша Никулин ходит по тонкому льду. Неправильные вопросы задает и вообще симпатизирует террористам”. Журналист выразил уверенность, что текст к силовикам попал именно от Esquire – либо от юридического отдела, который “по глупости решил показать текст кому-то из ФСБ”, либо от главреда – писателя Сергея Минаева.

9 июня мировой судья участка 367 Тверского района Москвы Мария Шведова оштрафовала The New Times на 100 тысяч рублей за эту статью по части 6 статьи 13.15 КоАП (выпуск материалов, публично оправдывающих терроризм). При этом суд вернул в Роскомнадзор предупреждение, вынесенное журналу за этот же материал.