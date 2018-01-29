Понедельник, 29 января 2018

Против ряда фигурантов “кремлевского списка”, опубликованного в понедельник Минфином США, будут введены санкции. Как передает Bloomberg, об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава ведомства Стив Менушин.

В то же время чиновник подчеркнул, что против всех фигурантов списка санкции вводить не предполагается. Само по себе включение в перечень, заметил Менушин, не означает, что к лицу будут применены штрафные меры.

Некоторые депутаты от Демократической партии выразили разочарование тем, что новые санкции – за причастность ко вмешательству в американские президентские выборы 2016 года – не был принят сразу же после отправки доклада о “кремлевском списке” в Конгресс. Сенатор-демократ от Огайо Шеррод Браун обвинил Менушина в медлительности.

“Мы возьмем за основу этот доклад и обдумаем, как делаем и всегда, когда именно следует вводить санкции, – возразил глава Минфина. – Это никоим образом не значит, что мы не будем налагать санкций ни на кого из этого списка. Я не думаю, что мы медлительны: список опубликован вчера вечером. Мы ожидаем, что обсудим с вами ситуацию за закрытыми дверями”.

“Кремлевский список” подготовлен в соответствии с принятым летом 2017 года законом “О противодействии врагам Америки посредством санкций”. В перечень включены 220 россиян: 114 чиновников и глав госкомпаний и 96 миллиардеров. В числе фигурантов списка – фактически все высшее руководство России, за исключением Владимира Путина.

Это в частности все члены правительства, в том числе Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Лавров, Юрий Трутнев. Также фигурантами списка стали Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин, Антон Вайно, Сергей Кириенко, Владислав Сурков, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Сергей Собянин.

Кроме того, в числе фигурантов Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев.

В числе бизнесменов, включенных в список, – Роман Абрамович, Роман Авдеев, Петр Авен, Вагит Алекперов, братья Ананьевы, Елена Батурина, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Александр Мамут, Искандер Махмудов, Юрий Мильнер, Борис Минц, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Олег Тиньков, Алишер Усманов, Леонид Федун, Кирилл Шамалов.

Приложение к докладу Минфина Конгрессу засекречено. Не исключается, что в нем может быть упомянут еще ряд фигурантов.

Владимир Путин расценил публикацию “кремлевского списка” как “безусловно, недружественный акт”, “осложняющий и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения”. “Мы ждали этого списка, не буду это скрывать, – продолжил Путин. – Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю. Но мы воздержимся пока от этих шагов”.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что закон “О противодействии врагам Америки посредством санкций” не позволил России выручить миллиарды долларов от продажи оружия.