Понедельник, 29 января 2018

Прокатные удостоверения используют в России как инструмент цензуры. Об этом говорится в заявлении общественная организации “КиноСоюз”, сообщает “Медуза”.

Существующий порядок выдачи прокатных удостоверений дает “отдельным “влиятельным” лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат”, отмечают авторы заявления. Они напоминают, что принимать решения о запрете фильмов может только суд.

“КиноСоюз” готовит иск к Министерству культуры “по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры”. Организация также потребовала ввести уведомительный порядок получения удостоверений.

Под заявлением поставили подписи председатель “КиноСоюза” Алексей Попогребский, его заместители Виталий Манский и Андрей Прошкин, члены организации Борис Хлебников, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.

17 января российские кинопрокатчики обвинили главу Минкульта Владимира Мединского в незаконном вмешательстве в их деятельность. Непосредственным поводом к выступлению послужила рассылка Минкультом уведомлений о том, что выход в прокат фильма “Приключения Паддингтона - 2″ переносится с 18 января на 1 февраля, а фильма “Бегущий в лабиринте” – с 25 января также на 1 февраля. Такое решение чиновники обосновали тем, что выход этих фильмов заявлен на даты, “совпадающие с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм”.

Подобные решения Мединский единолично принимал и в 2017 году. Между тем, отмечают прокатчики, таким образом он нарушал пролоббированные им же самим постановления правительства и регламенты, которые обязывают его при намерении изменить даты выходов фильмов на экраны согласовывать вопрос с экспертным советом по выдаче прокатных удостоверений.

22 января в Минкультуры состоялся просмотр британского фильма “Смерть Сталина”, премьера которого была запланирована на 25 января. Участники просмотра обратились к Мединскому с требованием проверить картину на экстремизм. Под обращением подписались, в частности, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, председатель общественного совета при Минкульте Юрий Поляков, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, директор кинокомпании “Каро-Премьер” Алексей Рязанцев.

На следующий день Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма “Смерть Сталина”. По словам и.о. директора департамента кинематографии Ольги Любимовой, основанием для отзыва стал подпункт “д” пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством. Он гласит, что удостоверение может быть отозвано в случае “выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством”. Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

24 января Мединский заявил, что Минкультуры направило “Смерть Сталина” на дополнительную юридическую экспертизу. По словам министра, “многие люди старшего поколения” воспримут фильм “как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым”.