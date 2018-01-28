Воскресенье, 28 января 2018

Большинство россиян (58%) одобряет идею создания отдельного от глобальной сети “интернета”, который будет работать в пределах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, против реализации этой идеи высказались только 29% респондентов. При этом особенно велика доля противников информационной изоляции в Москве и Санкт-Петербурге (39%), в сельской же местности, напротив, оказалось больше сторонников “отделения” (61%). Отвечая на вопрос о том, с какой именно не входящей в БРИКС страной России стоило бы создавать собственный “интернет”, россияне чаще всего упоминали Белоруссию (30%) и Казахстан (24%). Преимущества создания отдельного “интернета” сторонники этой идеи видят в снижении угрозы атак хакеров и повышении уровня защищенности персональных данных, а также уменьшении количества “пропаганды”. Оставшиеся в меньшинстве противники создания “БРИКС-интернета” говорят об угрозах ограничения связей с остальным миром.

РБК

Вернувшись в Волькину комнату, Хоттабыч хитро оглянулся, щелкнул пальцами левой руки, и на стене… тотчас же появилось точное подобие телефона, висевшего в прихожей.

- Теперь ты сможешь сколько угодно беседовать с друзьями, не покидая своей комнаты.

- Вот за это спасибо! – с чувством промолвил Волька, снял трубку, прижал ее к уху и долго тщетно прислушивался.

Никаких гудков не было слышно…

- Аппарат испорчен, – объяснил он Хоттабычу. – Сейчас я открою крышку. Посмотрим, в чем там дело.

Но коробка аппарата, несмотря на все усилия Вольки, никак не открывалась.

- Он сделан из цельного куска самого отборного черного мрамора! – похвастался Хоттабыч.

- Значит, внутри там ничего нет? – разочарованно спросил Волька.

- А разве внутри должно что-нибудь быть? – забеспокоился Хоттабыч.

- В таком случае понятно, почему этот телефон не действует, – сказал Волька. – Ты сделал только макет телефона, без всего, что полагается внутри. А внутри аппарата как раз самое главное.

Лазарь Лагин. “Старик Хоттабыч”