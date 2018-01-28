Воскресенье, 28 января 2018

Судья Верховного суда Чечни Макка Тесаева приговорила жителей Нефтекумского района Ставрополья Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева к 16 и 15 с половиной годам строгого режима соответственно по делу о бое с федералами, произошедшем в 2000 году в лесу у чеченского горного аула Улус-Керт. Об этом сообщается на сайте СКР.

Когда именно был вынесен приговор, в открытых источниках не уточняется. Также неизвестно, рассматривала ли Тесаева дело единолично или же во главе судейской тройки.

Подсудимые были объявлены виновными по части 2 статьи 209 (участие в банде) и статье 317 УК (посягательство на жизнь военного).

Согласно фабуле дела, Амангазиев и Валиев входили в отряд чеченских войск, которым командовали Шамиль Басаев и Хаттаб (ранее в других уголовных делах фигурировало название отряда – “Ногайский джамаат”), и в составе этого подразделения 29 февраля – 1 марта 2000 года под Улус-Кертом участвовали в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Как утверждается, они обстреливали федералов из автоматов Калашникова калибра 5,45 миллиметра.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

В суд дело дело поступило 21 июня 2017 года. По информации на сайте суда, с сентября по ноябрь было проведено шесть заседаний. О дальнейшем ходе разбирательства сведений не поступало.

Признали ли вину сами подсудимые, неизвестно.

26 июля 2016 года тот же Верховный суд Чечни приговорил Амангазиева и Валиева к девяти и семи годам строгого режима соответственно по делу о другом бое с федералами – в станице Червленной 4 октября 1999 года. Обоих объявили виновными по тем же части 2 статьи 209 и статье 317 кодекса.

Как можно предположить, собственно по второму делу Амангазиеву и Валиеву дали сравнимые сроки, а 16 и 15 с половиной лет назначили путем частичного или даже полного сложения сроков по обоим делам.

Ранее по делам о бое под Улус-Кертом были осуждены девять человек. В частности, участие в этом бою вменялось фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.

В конце ноября 2017-го Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по еще одному подобному делу. Его фигурантами являются жители Чечни Руслан Наматов и Артур Ушаев.